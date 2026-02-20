$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 24323 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 47395 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 28085 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 45930 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 28918 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 40821 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29148 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26893 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26242 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19444 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 28557 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 39340 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 50845 перегляди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Барак Обама
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Іран
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Національний паралімпійський комітет України оголосив про бойкот церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор. Україна вимагає не використовувати український прапор на церемонії, але братиме участь у змаганнях.

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор - 2026, та не бойкотуватиме самі змагання. Про це заявив Національний паралімпійський комітет України, пише УНН.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

- ідеться у заяві.

Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор19.02.26, 17:01 • 24320 переглядiв

Водночас Україна не бойкотуватиме самі змагання.

"Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу!" - наголошується у заяві.

При цьому у НПК заявили, що "вдячні всім країнам Європи і світу за солідарність у боротьбі проти військової агресії росії і її загроз європейським країнам".

Єврокомісар закликав бойкотувати відкриття Паралімпіади через участь росії і білорусі 18.02.26, 17:05 • 3000 переглядiв

"Ми вдячні потужній реакції Євросоюзу на рішення МПК щодо допуску політичних атрибутів росії і її сателіта білорусі на територію Зимової Паралімпіади-2026, яке суперечить гуманним, демократичним принципам міжнародного паралімпійського руху і його цивілізаційним цінностям", - сказано у заяві.

Уряд Італії виступив проти допуску росіян та білорусів на домашній Паралімпіаді19.02.26, 09:13 • 3948 переглядiв

Юлія Шрамко

Спорт
Війна в Україні
Білорусь
Європейський Союз
Україна