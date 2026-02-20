Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор - 2026, та не бойкотуватиме самі змагання. Про це заявив Національний паралімпійський комітет України, пише УНН.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 - ідеться у заяві.

Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор

Водночас Україна не бойкотуватиме самі змагання.

"Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу!" - наголошується у заяві.

При цьому у НПК заявили, що "вдячні всім країнам Європи і світу за солідарність у боротьбі проти військової агресії росії і її загроз європейським країнам".

Єврокомісар закликав бойкотувати відкриття Паралімпіади через участь росії і білорусі

"Ми вдячні потужній реакції Євросоюзу на рішення МПК щодо допуску політичних атрибутів росії і її сателіта білорусі на територію Зимової Паралімпіади-2026, яке суперечить гуманним, демократичним принципам міжнародного паралімпійського руху і його цивілізаційним цінностям", - сказано у заяві.

Уряд Італії виступив проти допуску росіян та білорусів на домашній Паралімпіаді