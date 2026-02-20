Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Київ • УНН
Національний паралімпійський комітет України оголосив про бойкот церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор. Україна вимагає не використовувати український прапор на церемонії, але братиме участь у змаганнях.
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор - 2026, та не бойкотуватиме самі змагання. Про це заявив Національний паралімпійський комітет України, пише УНН.
Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Водночас Україна не бойкотуватиме самі змагання.
"Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу!" - наголошується у заяві.
При цьому у НПК заявили, що "вдячні всім країнам Європи і світу за солідарність у боротьбі проти військової агресії росії і її загроз європейським країнам".
"Ми вдячні потужній реакції Євросоюзу на рішення МПК щодо допуску політичних атрибутів росії і її сателіта білорусі на територію Зимової Паралімпіади-2026, яке суперечить гуманним, демократичним принципам міжнародного паралімпійського руху і його цивілізаційним цінностям", - сказано у заяві.
