Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 16994 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 46485 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 43551 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 54331 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 34816 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 24950 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27286 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26763 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18878 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19576 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Уряд Італії виступив проти допуску росіян та білорусів на домашній Паралімпіаді

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску спортсменів з росії та білорусі до Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Італія закликає МПК переглянути це рішення.

Уряд Італії виступив проти допуску росіян та білорусів на домашній Паралімпіаді

Уряд Італії виступає проти рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску спортсменів з росії та білорусі, заявили у спільній заяві італійські віце-прем'єр-міністр - міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні та міністр спорту та молоді Андреа Абоді 18 лютого, пише УНН.

Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам взяти участь у Паралімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 року з їхніми національними емблемами, включаючи національний гімн

- сказано у заяві.

Спортсменам із рф та білорусі дозволили виступати на Паралімпіаді-2026 під національними прапорами17.02.26, 21:23 • 6114 переглядiв

Як зазначається у заяві, "уряд Італії, разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, повторює свою незгоду щодо рішення про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів росії та білорусі, ухваленого Генеральною Асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та повторює свою повну солідарність та безумовну підтримку України". "Він також закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення", - вказано у заяві.

Єврокомісар закликав бойкотувати відкриття Паралімпіади через участь росії і білорусі 18.02.26, 17:05 • 2646 переглядiв

"Постійне порушення росією припинення вогню та олімпійських і паралімпійських ідеалів, яке підтримує білорусь, несумісне з участю її спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів", - ідеться у заяві.

Зеленський назвав "брудним" та "жахливим" рішення про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду18.02.26, 20:52 • 3758 переглядiв

Юлія Шрамко

