Уряд Італії виступив проти допуску росіян та білорусів на домашній Паралімпіаді
Київ • УНН
Уряд Італії висловив незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску спортсменів з росії та білорусі до Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Італія закликає МПК переглянути це рішення.
Уряд Італії виступає проти рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску спортсменів з росії та білорусі, заявили у спільній заяві італійські віце-прем'єр-міністр - міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні та міністр спорту та молоді Андреа Абоді 18 лютого, пише УНН.
Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам взяти участь у Паралімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 року з їхніми національними емблемами, включаючи національний гімн
Як зазначається у заяві, "уряд Італії, разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, повторює свою незгоду щодо рішення про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів росії та білорусі, ухваленого Генеральною Асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та повторює свою повну солідарність та безумовну підтримку України". "Він також закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення", - вказано у заяві.
"Постійне порушення росією припинення вогню та олімпійських і паралімпійських ідеалів, яке підтримує білорусь, несумісне з участю її спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів", - ідеться у заяві.
