Правительство Италии выступило против допуска россиян и белорусов на домашней Паралимпиаде
Правительство Италии выразило несогласие с решением Международного паралимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Беларуси к Паралимпийским играм Милан-Кортина 2026. Италия призывает МПК пересмотреть это решение.
Правительство Италии выступает против решения Международного паралимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Беларуси, заявили в совместном заявлении итальянские вице-премьер-министр - министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни и министр спорта и молодежи Андреа Абоди 18 февраля, пишет УНН.
Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета разрешить шести российским и четырем белорусским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх Милан-Кортина 2026 года с их национальными эмблемами, включая национальный гимн
Как отмечается в заявлении, "правительство Италии, вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, повторяет свое несогласие с решением о полном возобновлении деятельности Паралимпийских комитетов России и Беларуси, принятым Генеральной Ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и повторяет свою полную солидарность и безусловную поддержку Украины". "Оно также призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение", - указано в заявлении.
"Постоянное нарушение Россией прекращения огня и олимпийских и паралимпийских идеалов, которое поддерживает Беларусь, несовместимо с участием ее спортсменов в Играх, кроме как нейтральных индивидуальных спортсменов", - говорится в заявлении.
