Эксклюзив
18 февраля, 16:17
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Эксклюзивы
Правительство Италии выступило против допуска россиян и белорусов на домашней Паралимпиаде

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Правительство Италии выразило несогласие с решением Международного паралимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Беларуси к Паралимпийским играм Милан-Кортина 2026. Италия призывает МПК пересмотреть это решение.

Правительство Италии выступило против допуска россиян и белорусов на домашней Паралимпиаде

Правительство Италии выступает против решения Международного паралимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Беларуси, заявили в совместном заявлении итальянские вице-премьер-министр - министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни и министр спорта и молодежи Андреа Абоди 18 февраля, пишет УНН.

Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета разрешить шести российским и четырем белорусским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх Милан-Кортина 2026 года с их национальными эмблемами, включая национальный гимн

- сказано в заявлении.

Спортсменам из рф и беларуси разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 под национальными флагами17.02.26, 21:23 • 6112 просмотров

Как отмечается в заявлении, "правительство Италии, вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, повторяет свое несогласие с решением о полном возобновлении деятельности Паралимпийских комитетов России и Беларуси, принятым Генеральной Ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и повторяет свою полную солидарность и безусловную поддержку Украины". "Оно также призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение", - указано в заявлении.

Еврокомиссар призвал бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия России и Беларуси18.02.26, 17:05 • 2642 просмотра

"Постоянное нарушение Россией прекращения огня и олимпийских и паралимпийских идеалов, которое поддерживает Беларусь, несовместимо с участием ее спортсменов в Играх, кроме как нейтральных индивидуальных спортсменов", - говорится в заявлении.

Зеленский назвал «грязным» и «ужасным» решение о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду18.02.26, 20:52 • 3746 просмотров

Юлия Шрамко

СпортНовости Мира
Война в Украине
Беларусь
Европейская комиссия
Антонио Таяни
Италия
Украина