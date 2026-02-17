Спортсменам из рф и беларуси разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 под национальными флагами
Киев • УНН
Шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, беларусь – четыре места в лыжных гонках.
Шести спортсменам из россии и четырем из беларуси будет разрешено выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года. Об этом пишет Sky News, передает УНН.
Шести спортсменам из россии и четырем из беларуси будет разрешено соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.
Издание добавляет, что спортсменам из обеих стран запрещено соревноваться под их флагами с момента вторжения россии в Украину в 2022 году, причем беларусь является близким союзником москвы.
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины16.02.26, 19:19 • 46679 просмотров
Международный паралимпийский комитет заявил, что к спортсменам "будут относиться так же, как и к спортсменам из любой другой страны".
россии было предоставлено в общей сложности шесть мест:
- два места в паралимпийских лыжах (одно мужское, одно женское);
- два места в паралимпийских лыжных гонках (один мужчина, одна женщина);
- два слота для паралимпийского сноуборда (оба мужские).
беларуси было предоставлено в общей сложности четыре места, все в лыжных гонках (одно среди мужчин, три среди женщин). Паралимпийский комитет россии уже объявил, что среди спортсменов примет участие трехкратный золотой призер по горнолыжному спорту Алексей Бугаев.
На открытии Олимпийских игр табличку сборной Украины несла россиянка - СМИ17.02.26, 19:04 • 2844 просмотра