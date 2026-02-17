$43.170.07
18:24 • 3854 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
14:26 • 12101 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 18387 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 20516 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 21142 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21602 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26006 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35217 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46679 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55122 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Спортсменам из рф и беларуси разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 под национальными флагами

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, беларусь – четыре места в лыжных гонках.

Спортсменам из рф и беларуси разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 под национальными флагами

Шести спортсменам из россии и четырем из беларуси будет разрешено выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Шести спортсменам из россии и четырем из беларуси будет разрешено соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.

- пишет издание.

Издание добавляет, что спортсменам из обеих стран запрещено соревноваться под их флагами с момента вторжения россии в Украину в 2022 году, причем беларусь является близким союзником москвы.

Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины16.02.26, 19:19 • 46679 просмотров

Международный паралимпийский комитет заявил, что к спортсменам "будут относиться так же, как и к спортсменам из любой другой страны".

россии было предоставлено в общей сложности шесть мест:

  • два места в паралимпийских лыжах (одно мужское, одно женское);
    • два места в паралимпийских лыжных гонках (один мужчина, одна женщина);
      • два слота для паралимпийского сноуборда (оба мужские).

        беларуси было предоставлено в общей сложности четыре места, все в лыжных гонках (одно среди мужчин, три среди женщин). Паралимпийский комитет россии уже объявил, что среди спортсменов примет участие трехкратный золотой призер по горнолыжному спорту Алексей Бугаев.

        На открытии Олимпийских игр табличку сборной Украины несла россиянка - СМИ17.02.26, 19:04 • 2844 просмотра

        Павел Башинский

        СпортНовости Мира
        Санкции
        Война в Украине
        Беларусь
        Милан
        Украина