На открытии Олимпийских игр табличку сборной Украины несла россиянка - СМИ

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане россиянка, проживающая в Италии, вынесла табличку украинской сборной. Об этом пишет AP News, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что речь идет об Анастасии Кучеровой – архитекторе из России, которая уже 14 лет живет в Милане. Именно она возглавила выход украинских спортсменов на стадион, держа табличку с надписью Ukraine.

В материале указано, что изначально распределение стран среди волонтеров должно было быть случайным, однако впоследствии организаторы разрешили выбрать желаемую страну. Кучерова сознательно выбрала Украину, "сделав таким образом символический жест протеста против войны".

Во время церемонии она оставалась неузнаваемой – в длинном серебристом пальто с капюшоном и темных очках, как и другие участники. Ее гражданство публично не объявляли. Украинскую команду, в которую входили пять спортсменов, зрители встретили громкими аплодисментами.

Позже женщина рассказала о своем поступке в социальных сетях и в комментарии Associated Press.

Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право испытывать ненависть к любому россиянину. Но я считаю важным сделать хотя бы маленький шаг, чтобы показать – не все думают одинаково – сказала она.

По ее словам, "этот жест стал способом напомнить миру, что война продолжается, даже когда жизнь в других странах идет привычным путем".

