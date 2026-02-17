На відкритті Олімпійських ігор табличку збірної України несла росіянка - ЗМІ

Під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані росіянка, яка проживає в Італії, винесла табличку української збірної. Про це пише AP News, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що йдеться про Анастасію Кучерову – архітекторку з росії, яка вже 14 років мешкає в Мілані. Саме вона очолила вихід українських спортсменів на стадіон, тримаючи табличку з написом Ukraine.

У матеріалі зазначено, що спочатку розподіл країн серед волонтерів мав бути випадковим, однак згодом організатори дозволили обрати бажану країну. Кучерова свідомо обрала Україну, "зробивши таким чином символічний жест протесту проти війни".

Під час церемонії вона залишалася невпізнаваною – у довгому сріблястому пальті з капюшоном та темних окулярах, як і інші учасники. Її громадянство публічно не оголошували. Українську команду, до якої входили п’ять спортсменів, глядачі зустріли гучними оплесками.

Пізніше жінка розповіла про свій вчинок у соціальних мережах та в коментарі Associated Press.

Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Але я вважаю важливим зробити хоча б маленький крок, щоб показати – не всі думають однаково – сказала вона.

За її словами, "цей жест став способом нагадати світові, що війна триває, навіть коли життя в інших країнах іде звичним шляхом".

