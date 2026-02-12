"Якби ми протестували проти воєн, було б п’ять НОКів" - МОК про Гераскевича і рф

Фото: wiki/International_Olympic_Committee

Пристрасті на Олімпіаді-2026, пов’язані з дискваліфікацією українського скелетоніста Владислава Гераскевича набирають нових обертів. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не розглядає свою діяльність як інструмент політичного протесту проти воєн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресконференцію МОК.

Деталі

Таку заяву зробив речник МОК Марк Адамс, коментуючи призупинення членства Олімпійського комітету росії та загальну позицію організації на тлі повномасштабної війни рф проти України.

За його словами, рішення щодо ОКР було ухвалене виключно з огляду на спортивні та юридичні підстави - через порушення Олімпійської хартії, а не як акт протесту проти війни.

Призупинення діяльності НОК не є протестом проти війни. Якби ми почали протестувати проти воєн, сьогодні тут було б, можливо, п'ять НОКів, а влітку, ймовірно, навіть менше, бо як спортивна організація, коли ми почнемо виступати проти воєн і конфліктів, це не матиме кінця - наголосив Адамс.

Таким чином у МОК фактично окреслили межу між політикою та спортом, на якій організація намагається балансувати з початку російського вторгнення. Водночас саме включення до складу ОКР олімпійських структур з тимчасово окупованих територій України у 2023 році стало підставою для призупинення членства російського комітету. У МОК тоді заявили про пряме порушення територіальної цілісності НОК України та норм Олімпійської хартії.

Адамс також підкреслив, що головна місія МОК - зберігати діалог і об’єднувати країни навіть у періоди гострих конфліктів.

Можливо, це не вирішує війни, може не принести миру, але це потужне послання, яке об'єднує людей і каже: ось яким міг би бути світ, якби ми всі поважали правила - зазначив він.

Додатково

Членство Олімпійського комітету росії було призупинене у 2023 році після того, як до його структури включили олімпійські організації з окупованих українських територій. Це рішення залишається одним із найгучніших у сучасній історії міжнародного спорту.

Нагадаємо

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.