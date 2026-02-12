"Если бы мы протестовали против войн, было бы пять НОКов" - МОК о Гераскевиче и рф

Фото: wiki/International_Olympic_Committee

Страсти на Олимпиаде-2026, связанные с дисквалификацией украинского скелетониста Владислава Гераскевича, набирают новые обороты. Международный олимпийский комитет заявил, что не рассматривает свою деятельность как инструмент политического протеста против войн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-конференцию МОК.

Детали

Такое заявление сделал представитель МОК Марк Адамс, комментируя приостановку членства Олимпийского комитета россии и общую позицию организации на фоне полномасштабной войны рф против Украины.

По его словам, решение по ОКР было принято исключительно исходя из спортивных и юридических оснований - из-за нарушения Олимпийской хартии, а не как акт протеста против войны.

Приостановка деятельности НОК не является протестом против войны. Если бы мы начали протестовать против войн, сегодня здесь было бы, возможно, пять НОКов, а летом, вероятно, даже меньше, потому что как спортивная организация, когда мы начнем выступать против войн и конфликтов, это не будет иметь конца - подчеркнул Адамс.

Таким образом, в МОК фактически очертили границу между политикой и спортом, на которой организация пытается балансировать с начала российского вторжения. В то же время именно включение в состав ОКР олимпийских структур с временно оккупированных территорий Украины в 2023 году стало основанием для приостановки членства российского комитета. В МОК тогда заявили о прямом нарушении территориальной целостности НОК Украины и норм Олимпийской хартии.

Адамс также подчеркнул, что главная миссия МОК - сохранять диалог и объединять страны даже в периоды острых конфликтов.

Возможно, это не решает войны, может не принести мира, но это мощное послание, которое объединяет людей и говорит: вот каким мог бы быть мир, если бы мы все уважали правила - отметил он.

Дополнительно

Членство Олимпийского комитета россии было приостановлено в 2023 году после того, как в его структуру включили олимпийские организации с оккупированных украинских территорий. Это решение остается одним из самых громких в современной истории международного спорта.

Напомним

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.