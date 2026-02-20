$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 25954 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 51047 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 29598 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 48559 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 30070 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 42274 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29576 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27069 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26374 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19520 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил о бойкоте церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Украина требует не использовать украинский флаг на церемонии, но будет участвовать в соревнованиях.

Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026

Украина будет бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года, но не будет бойкотировать сами соревнования. Об этом заявил Национальный паралимпийский комитет Украины, пишет УНН.

Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026

- говорится в заявлении.

В то же время Украина не будет бойкотировать сами соревнования.

"Мы будем бороться за спортивные победы украинских спортсменов на XIV зимних Паралимпийских играх и вместе со спортсменами других стран добиваться принципов справедливости в паралимпийском спорте, поддерживая главную цель Паралимпийских игр как высшего спортивного форума мира!" - отмечается в заявлении.

При этом в НПК заявили, что "благодарны всем странам Европы и мира за солидарность в борьбе против военной агрессии россии и ее угроз европейским странам".

"Мы благодарны мощной реакции Евросоюза на решение МПК о допуске политических атрибутов россии и ее сателлита беларуси на территорию Зимней Паралимпиады-2026, которое противоречит гуманным, демократическим принципам международного паралимпийского движения и его цивилизационным ценностям", - сказано в заявлении.

Юлия Шрамко

