Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026
Киев • УНН
Национальный паралимпийский комитет Украины объявил о бойкоте церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Украина требует не использовать украинский флаг на церемонии, но будет участвовать в соревнованиях.
Украина будет бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года, но не будет бойкотировать сами соревнования. Об этом заявил Национальный паралимпийский комитет Украины, пишет УНН.
Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр19.02.26, 17:01 • 25958 просмотров
В то же время Украина не будет бойкотировать сами соревнования.
"Мы будем бороться за спортивные победы украинских спортсменов на XIV зимних Паралимпийских играх и вместе со спортсменами других стран добиваться принципов справедливости в паралимпийском спорте, поддерживая главную цель Паралимпийских игр как высшего спортивного форума мира!" - отмечается в заявлении.
При этом в НПК заявили, что "благодарны всем странам Европы и мира за солидарность в борьбе против военной агрессии россии и ее угроз европейским странам".
Еврокомиссар призвал бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия России и Беларуси18.02.26, 17:05 • 3002 просмотра
"Мы благодарны мощной реакции Евросоюза на решение МПК о допуске политических атрибутов россии и ее сателлита беларуси на территорию Зимней Паралимпиады-2026, которое противоречит гуманным, демократическим принципам международного паралимпийского движения и его цивилизационным ценностям", - сказано в заявлении.
Правительство Италии выступило против допуска россиян и белорусов на домашней Паралимпиаде19.02.26, 09:13 • 3968 просмотров