Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

24 февраля, 18:45 • 7238 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 12758 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 11854 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 12118 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 12249 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13205 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14009 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13093 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24741 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13798 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзивы
САП направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя ОП Смирнова
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения
россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24739 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 35774 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 53910 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 72048 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 74837 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов, заявил президент Немецкого союза спорта для людей с инвалидностью Ханс-Йорг Михельс. Он пояснил, что бойкот не дает результатов, а Германия сосредоточится на спортивных соревнованиях.

Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия в ней россиян и белорусов. Об этом заявил президент Немецкого союза спорта для людей с инвалидностью Ханс-Йорг Михельс, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По его словам, лично он не поддерживает бойкот, ведь "предыдущий опыт показал, что в конечном итоге это ничего не дает спорту".

Мы осуждаем агрессивную войну, четко выступали против участия спортсменов из России и Беларуси и выражаем солидарность с Украиной

- сказал Михельс.

Он добавил, что представители Германии "сосредоточатся на спортивных соревнованиях".

Контекст

На Паралимпиаде разрешили выступить шести российским и четырем белорусским спортсменам, причем под флагами своих стран.

Украина по этой причине будет бойкотировать церемонию открытия соревнований в амфитеатре Вероны. К ней присоединились Чехия, а также соседние с Россией Финляндия, Польша, Эстония и Латвия.

"Решение не может быть отменено" - МПК сделал новое заявление об участии россиян и белорусов в Паралимпиаде-202624.02.26, 13:13 • 3096 просмотров

Вадим Хлюдзинский

СпортПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Беларусь