Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Киев • УНН
Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия в ней россиян и белорусов. Об этом заявил президент Немецкого союза спорта для людей с инвалидностью Ханс-Йорг Михельс, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По его словам, лично он не поддерживает бойкот, ведь "предыдущий опыт показал, что в конечном итоге это ничего не дает спорту".
Мы осуждаем агрессивную войну, четко выступали против участия спортсменов из России и Беларуси и выражаем солидарность с Украиной
Он добавил, что представители Германии "сосредоточатся на спортивных соревнованиях".
Контекст
На Паралимпиаде разрешили выступить шести российским и четырем белорусским спортсменам, причем под флагами своих стран.
Украина по этой причине будет бойкотировать церемонию открытия соревнований в амфитеатре Вероны. К ней присоединились Чехия, а также соседние с Россией Финляндия, Польша, Эстония и Латвия.
