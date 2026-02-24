"Решение не может быть отменено" - МПК сделал новое заявление об участии россиян и белорусов в Паралимпиаде-2026

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
09:05 • 13387 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 12960 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 12718 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 13536 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 13633 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 20980 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 39649 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30544 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30119 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23672 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
78%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 19286 просмотра
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 8896 просмотра
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58 • 4816 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 16756 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 8468 просмотра
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 13391 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 39058 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 59163 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 62530 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 155351 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 21309 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 19155 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 19963 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 72683 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70210 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть

"Решение не может быть отменено" - МПК сделал новое заявление об участии россиян и белорусов в Паралимпиаде-2026

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Международный паралимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на зимних Паралимпийских играх под своими флагами. Украина и Чехия заявили о бойкоте церемонии открытия Игр.

"Решение не может быть отменено" - МПК сделал новое заявление об участии россиян и белорусов в Паралимпиаде-2026

В Международном паралимпийском комитете твердо настояли на допуске российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм под своими флагами и с исполнением национальных гимнов, решение, которое уже вызвало критику и заявления о бойкоте. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

"Российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться на зимних Паралимпийских играх под своими флагами и с исполнением своих национальных гимнов после решения Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК)", сообщил в понедельник его президент Эндрю Парсонс.

По приведенной информации, МПК выделил 10 совместных мест для российских и белорусских спортсменов. Россия получила два места в паралимпийских лыжах, два – в лыжных гонках и два – в сноуборде. Беларуси предоставили четыре места в лыжных гонках.

Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной

– сказал президент МПК Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Allianz Tower в Милане.

После объявления решения Украина заявила, что ее команда будет бойкотировать церемонию открытия Игр в Милане-Кортина 6 марта в Вероне. Чешский паралимпийский комитет выступил с подобным заявлением в знак солидарности с Украиной, а некоторые польские чиновники также воздержатся от участия.

В то же время, Парсонс призвал украинских спортсменов посетить церемонию.

"У нас есть послание об инклюзивности и разнообразии. Мы поощряем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем", – сказал он.

Напомним

XXV зимние Олимпийские игры-2026 завершились, Украина была представлена 46 спортсменами, восемь раз войдя в топ-10. Церемония закрытия состоялась в Вероне, Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Алла Киосак

СпортНовости Мира
Война в Украине
Reuters
Милан
Чешская Республика
Украина
Польша