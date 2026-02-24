"Решение не может быть отменено" - МПК сделал новое заявление об участии россиян и белорусов в Паралимпиаде-2026

В Международном паралимпийском комитете твердо настояли на допуске российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм под своими флагами и с исполнением национальных гимнов, решение, которое уже вызвало критику и заявления о бойкоте. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

"Российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться на зимних Паралимпийских играх под своими флагами и с исполнением своих национальных гимнов после решения Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК)", сообщил в понедельник его президент Эндрю Парсонс.

По приведенной информации, МПК выделил 10 совместных мест для российских и белорусских спортсменов. Россия получила два места в паралимпийских лыжах, два – в лыжных гонках и два – в сноуборде. Беларуси предоставили четыре места в лыжных гонках.

Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной – сказал президент МПК Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Allianz Tower в Милане.

После объявления решения Украина заявила, что ее команда будет бойкотировать церемонию открытия Игр в Милане-Кортина 6 марта в Вероне. Чешский паралимпийский комитет выступил с подобным заявлением в знак солидарности с Украиной, а некоторые польские чиновники также воздержатся от участия.

В то же время, Парсонс призвал украинских спортсменов посетить церемонию.

"У нас есть послание об инклюзивности и разнообразии. Мы поощряем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем", – сказал он.

Напомним

XXV зимние Олимпийские игры-2026 завершились, Украина была представлена 46 спортсменами, восемь раз войдя в топ-10. Церемония закрытия состоялась в Вероне, Милане и Кортине-д'Ампеццо.