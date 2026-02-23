Україна завершила Олімпіаду-2026 з рекордною кількістю спортсменів, без медалей та з вісьмома потрапляннями у топ-10 - НОК
Київ • УНН
XXV зимові Олімпійські ігри-2026 завершилися, Україна була представлена 46 спортсменами, вісім разів увійшовши до топ-10. Церемонія закриття відбулася у Вероні, Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
Деталі
22 лютого на історичній арені у Верона згасло полум’я XXV зимові Олімпійські ігри. Уперше в історії олімпійські чаші одночасно погасили у двох містах - Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.
"Церемонія була присвячена італійській культурі й опері, з акцентом на екологічність, а кульмінацією стала передача олімпійського прапора майбутнійгосподарці Ігор-2030 - Франції, яка прийматиме змагання в серці Французьких Альп", - ідеться у дописі.
Окремо зі сцени прозвучали слова подяки країні-господарці від президентки МОК Кірсті Ковентрі, яка від імені олімпійської родини подякувала Італії.
Під час ходи прапор України несли фристайлісти - Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
"Цьогоріч Україна була представлена рекордною кількістю спортсменів за останні 16 років - 46 атлетів в 11 видах спорту: біатлон, фристайл, санний спорт, скелетон, сноубординг, фігурне катання, гірськолижний спорт, лижні гонки, стрибки на лижах з трампліна, лижне двоборство та шорт-трек", - вказали у НОК.
"Попри відсутність медалей, збірна України 8 разів увійшла до топ-10", - зазначили у НОК і перелічили:
- біатлон (3): Дмитро Підручний, Віталій Мандзин (двічі), Олена Городна, Олександра Меркушина (двічі), Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик;
- фристайл (3): Олександр Окіпнюк (двічі), Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський, Катерина Коцар;
- санний спорт (2): Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой, Назарій Кочмар, Олена Стецків (двічі), Олександра Мох (двічі).
У НОК України підкреслюють, що понад результати ці Ігри стали також і "маніфестом незламності України".
"Його символ - скелетоніст Владислав Гераскевич: попри дискваліфікацію через "шолом пам’яті", світ побачив єдність національної збірної, - зазначили у НОК у дописі. - НОК України дякує кожному спортсмену за боротьбу й самовідданість. Повертаємося додому з досвідом і вірою у великі перемоги, які обов’язково будуть здобуті під синьо-жовтим прапором. Дякуємо Силам оборони України за можливість представляти державу на світовій арені!"
