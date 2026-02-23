$43.270.01
Ексклюзив
10:58 • 1078 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 4404 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 6132 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 19288 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 32057 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 35511 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 56648 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 50421 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 50416 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 46919 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Україна завершила Олімпіаду-2026 з рекордною кількістю спортсменів, без медалей та з вісьмома потрапляннями у топ-10 - НОК

Київ • УНН

 • 612 перегляди

XXV зимові Олімпійські ігри-2026 завершилися, Україна була представлена 46 спортсменами, вісім разів увійшовши до топ-10. Церемонія закриття відбулася у Вероні, Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Україна завершила Олімпіаду-2026 з рекордною кількістю спортсменів, без медалей та з вісьмома потрапляннями у топ-10 - НОК

XXV зимові Олімпійські ігри-2026 офіційно завершено, на них Україна була представлена рекордною кількістю з 46 спортсменів і, попри відсутність медалей, вісім разів увійшла до топ-10. Про це повідомляє НОК України та національної української збірної України, пише УНН.

Деталі

22 лютого на історичній арені у Верона згасло полум’я XXV зимові Олімпійські ігри. Уперше в історії олімпійські чаші одночасно погасили у двох містах - Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

"Церемонія була присвячена італійській культурі й опері, з акцентом на екологічність, а кульмінацією стала передача олімпійського прапора майбутнійгосподарці Ігор-2030 - Франції, яка прийматиме змагання в серці Французьких Альп", - ідеться у дописі.

Окремо зі сцени прозвучали слова подяки країні-господарці від президентки МОК Кірсті Ковентрі, яка від імені олімпійської родини подякувала Італії.

Під час ходи прапор України несли фристайлісти - Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

Закриття Олімпіади-2026: Україну представили лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна22.02.26, 22:31 • 4122 перегляди

"Цьогоріч Україна була представлена рекордною кількістю спортсменів за останні 16 років - 46 атлетів в 11 видах спорту: біатлон, фристайл, санний спорт, скелетон, сноубординг, фігурне катання, гірськолижний спорт, лижні гонки, стрибки на лижах з трампліна, лижне двоборство та шорт-трек", - вказали у НОК.

"Попри відсутність медалей, збірна України 8 разів увійшла до топ-10", - зазначили у НОК і перелічили:

  • біатлон (3): Дмитро Підручний, Віталій Мандзин (двічі), Олена Городна, Олександра Меркушина (двічі), Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик;
    • фристайл (3): Олександр Окіпнюк (двічі), Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський, Катерина Коцар;
      • санний спорт (2): Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой, Назарій Кочмар, Олена Стецків (двічі), Олександра Мох (двічі).

        У НОК України підкреслюють, що понад результати ці Ігри стали також і "маніфестом незламності України". 

        "Його символ - скелетоніст Владислав Гераскевич: попри дискваліфікацію через "шолом пам’яті", світ побачив єдність національної збірної, - зазначили у НОК у дописі. - НОК України дякує кожному спортсмену за боротьбу й самовідданість. Повертаємося додому з досвідом і вірою у великі перемоги, які обов’язково будуть здобуті під синьо-жовтим прапором. Дякуємо Силам оборони України за можливість представляти державу на світовій арені!"

        У Вероні перед церемонією закриття Олімпіади мітингувальники влаштували протест22.02.26, 22:51 • 8950 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СпортОлімпіада
        Війна в Україні
        Мілан
        Франція
        Італія
        Україна