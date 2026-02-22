Закриття Олімпіади-2026: Україну представили лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 1236 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 4194 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 15617 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 23091 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 25581 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 40881 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 48836 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 39942 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 64584 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 68264 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
87%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з областіPhotoVideo22 лютого, 10:36 • 10939 перегляди
Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - КлименкоPhoto22 лютого, 12:10 • 8004 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo22 лютого, 12:22 • 19356 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівкиPhotoVideo22 лютого, 13:04 • 9076 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 16384 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 76765 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 86388 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 94942 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 107315 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 145401 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ігор Клименко
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 36450 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 38679 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 39123 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 30479 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 32992 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Guardian
Дипломатка

Закриття Олімпіади-2026: Україну представили лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна, лижні акробати, представляли Україну на церемонії закриття Зимових Ігор 2026 року в Італії. Близько 1500 олімпійців пройшли разом, символізуючи дружбу та єдність.

Закриття Олімпіади-2026: Україну представили лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна

В Італії триває церемонія закриття Зимових Ігор 2026 року триває. Українські прапороносці — лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна пройшли ареною Верони, з синьо-жовтим стягом у руках, передає УНН із посилання на НОК.

Деталі

Відповідно до традиції церемонії закриття, що діє з Ігор 1956 в Мельбурні, всі вони йдуть як одна група, символізуючи дружбу, мир і єдність, які приходять після закінчення змагань.

Організатори очікують, що близько 1500 олімпійців, трохи більше ніж половина всіх учасників Ігор, пройдуть разом.

Українські прапороносці — лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна крокують ареною Верони, з синьо-жовтим стягом у руках, під час церемонії закриття XXV зимових Олімпійських ігор. Гордо. Впевнено. По-українськи 

- повідомили в НОК. 

Додамо

Очікується, що на закритті Олімпіади виступатимуть всесвітньо відомий танцюрист балету Роберто Болле разом із популярним італійським співаком Ахілле Лауро та діджеєм Габі Понте.

Раніше в неділю Сполучені Штати перемогли Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі та виграли золото з хокею серед чоловіків в останній день Олімпіади в Мілані в Кортіні. Джек Хьюз забив переможний гол лише через 1 хвилину 41 секунду після початку овертайму.

Антоніна Туманова

СпортОлімпіада
Музикант
Національний олімпійський комітет
Мілан
Канада
Італія
Сполучені Штати Америки