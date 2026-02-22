Закриття Олімпіади-2026: Україну представили лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна
Київ • УНН
Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна, лижні акробати, представляли Україну на церемонії закриття Зимових Ігор 2026 року в Італії. Близько 1500 олімпійців пройшли разом, символізуючи дружбу та єдність.
В Італії триває церемонія закриття Зимових Ігор 2026 року триває. Українські прапороносці — лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна пройшли ареною Верони, з синьо-жовтим стягом у руках, передає УНН із посилання на НОК.
Відповідно до традиції церемонії закриття, що діє з Ігор 1956 в Мельбурні, всі вони йдуть як одна група, символізуючи дружбу, мир і єдність, які приходять після закінчення змагань.
Організатори очікують, що близько 1500 олімпійців, трохи більше ніж половина всіх учасників Ігор, пройдуть разом.
Очікується, що на закритті Олімпіади виступатимуть всесвітньо відомий танцюрист балету Роберто Болле разом із популярним італійським співаком Ахілле Лауро та діджеєм Габі Понте.
Раніше в неділю Сполучені Штати перемогли Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі та виграли золото з хокею серед чоловіків в останній день Олімпіади в Мілані в Кортіні. Джек Хьюз забив переможний гол лише через 1 хвилину 41 секунду після початку овертайму.