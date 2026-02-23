Украина завершила Олимпиаду-2026 с рекордным количеством спортсменов, без медалей и с восемью попаданиями в топ-10 - НОК
XXV зимние Олимпийские игры-2026 завершились, Украина была представлена 46 спортсменами, восемь раз войдя в топ-10. Церемония закрытия состоялась в Вероне, Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Детали
22 февраля на исторической арене в Вероне погасло пламя XXV зимних Олимпийских игр. Впервые в истории олимпийские чаши одновременно погасили в двух городах - Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Церемония была посвящена итальянской культуре и опере, с акцентом на экологичность, а кульминацией стала передача олимпийского флага будущей хозяйке Игр-2030 - Франции, которая будет принимать соревнования в сердце Французских Альп", - говорится в сообщении.
Отдельно со сцены прозвучали слова благодарности стране-хозяйке от президента МОК Кирсти Ковентри, которая от имени олимпийской семьи поблагодарила Италию.
Во время шествия флаг Украины несли фристайлисты - Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.
"В этом году Украина была представлена рекордным количеством спортсменов за последние 16 лет - 46 атлетов в 11 видах спорта: биатлон, фристайл, санный спорт, скелетон, сноубординг, фигурное катание, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек", - указали в НОК.
"Несмотря на отсутствие медалей, сборная Украины 8 раз вошла в топ-10", - отметили в НОК и перечислили:
- биатлон (3): Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин (дважды), Елена Городная, Александра Меркушина (дважды), Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Дарья Чалык;
- фристайл (3): Александр Окипнюк (дважды), Ангелина Брыкина, Дмитрий Котовский, Екатерина Коцар;
- санный спорт (2): Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой, Назарий Кочмар, Елена Стецкив (дважды), Александра Мох (дважды).
В НОК Украины подчеркивают, что помимо результатов эти Игры стали также и "манифестом несокрушимости Украины".
"Его символ - скелетонист Владислав Гераскевич: несмотря на дисквалификацию из-за "шлема памяти", мир увидел единство национальной сборной, - отметили в НОК в сообщении. - НОК Украины благодарит каждого спортсмена за борьбу и самоотверженность. Возвращаемся домой с опытом и верой в большие победы, которые обязательно будут одержаны под сине-желтым флагом. Благодарим Силы обороны Украины за возможность представлять государство на мировой арене!"
