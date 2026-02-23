$43.270.01
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 7116 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - Федоров
10:16 • 8732 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения ЧФ РФ с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 20893 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 34027 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 36451 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 57690 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 50937 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 50713 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 47175 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступлении
Украина завершила Олимпиаду-2026 с рекордным количеством спортсменов, без медалей и с восемью попаданиями в топ-10 - НОК

Киев • УНН

 • 866 просмотра

XXV зимние Олимпийские игры-2026 завершились, Украина была представлена 46 спортсменами, восемь раз войдя в топ-10. Церемония закрытия состоялась в Вероне, Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Украина завершила Олимпиаду-2026 с рекордным количеством спортсменов, без медалей и с восемью попаданиями в топ-10 - НОК

XXV зимние Олимпийские игры-2026 официально завершены, на них Украина была представлена рекордным количеством из 46 спортсменов и, несмотря на отсутствие медалей, восемь раз вошла в топ-10. Об этом сообщает НОК Украины и национальной украинской сборной Украины, пишет УНН.

Детали

22 февраля на исторической арене в Вероне погасло пламя XXV зимних Олимпийских игр. Впервые в истории олимпийские чаши одновременно погасили в двух городах - Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Церемония была посвящена итальянской культуре и опере, с акцентом на экологичность, а кульминацией стала передача олимпийского флага будущей хозяйке Игр-2030 - Франции, которая будет принимать соревнования в сердце Французских Альп", - говорится в сообщении.

Отдельно со сцены прозвучали слова благодарности стране-хозяйке от президента МОК Кирсти Ковентри, которая от имени олимпийской семьи поблагодарила Италию.

Во время шествия флаг Украины несли фристайлисты - Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Закрытие Олимпиады-2026: Украину представили лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина22.02.26, 22:31 • 4136 просмотров

"В этом году Украина была представлена рекордным количеством спортсменов за последние 16 лет - 46 атлетов в 11 видах спорта: биатлон, фристайл, санный спорт, скелетон, сноубординг, фигурное катание, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек", - указали в НОК.

"Несмотря на отсутствие медалей, сборная Украины 8 раз вошла в топ-10", - отметили в НОК и перечислили:

  • биатлон (3): Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин (дважды), Елена Городная, Александра Меркушина (дважды), Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Дарья Чалык;
    • фристайл (3): Александр Окипнюк (дважды), Ангелина Брыкина, Дмитрий Котовский, Екатерина Коцар;
      • санный спорт (2): Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой, Назарий Кочмар, Елена Стецкив (дважды), Александра Мох (дважды).

        В НОК Украины подчеркивают, что помимо результатов эти Игры стали также и "манифестом несокрушимости Украины".

        "Его символ - скелетонист Владислав Гераскевич: несмотря на дисквалификацию из-за "шлема памяти", мир увидел единство национальной сборной, - отметили в НОК в сообщении. - НОК Украины благодарит каждого спортсмена за борьбу и самоотверженность. Возвращаемся домой с опытом и верой в большие победы, которые обязательно будут одержаны под сине-желтым флагом. Благодарим Силы обороны Украины за возможность представлять государство на мировой арене!"

        В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест22.02.26, 22:51 • 8990 просмотров

        Юлия Шрамко

        СпортОлимпиада
        Война в Украине
        Милан
        Франция
        Италия
        Украина