"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-2026

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
09:05 • 13335 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 12901 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 12671 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 13485 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 13600 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 20960 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 39633 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30540 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30114 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23670 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
78%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 19132 перегляди
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 8598 перегляди
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 4752 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 16606 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 8012 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 13319 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 39014 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 59118 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 62485 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 155304 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Лондон
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 21277 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 19128 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 19935 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 38333 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 72654 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Starlink

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-2026

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на зимових Паралімпійських іграх під своїми прапорами. Україна та Чехія заявили про бойкот церемонії відкриття Ігор.

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-2026

У Міжнародному паралімпійському комітеті твердо наполягли на допуску російських та білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор під своїми прапорами та з виконанням національних гімнів, рішення, яке вже викликало критику та заяви про бойкот. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Російські та білоруські спортсмени зможуть змагатися на зимових Паралімпійських іграх під своїми прапорами та з виконанням своїх національних гімнів після рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК)", повідомив у понеділок його президент Ендрю Парсонс.

За наведеною інформацією, МПК виділив 10 спільних місць для російських і білоруських спортсменів. росія отримала два місця у паралімпійських лижах, два – у лижних гонках і два – у сноуборді. білорусі надали чотири місця у лижних гонках.

Це рішення не може бути скасовано ні радою директорів, ні мною

– сказав президент МПК Ендрю Парсонс на прес-конференції в Allianz Tower у Мілані.

Після оголошення рішення Україна заявила, що її команда бойкотуватиме церемонію відкриття Ігор у Мілані-Кортіна 6 березня у Вероні. Чеський паралімпійський комітет виступив із подібною заявою на знак солідарності з Україною, а деякі польські чиновники також утримаються від участі.

Водночас, Парсонс закликав українських спортсменів відвідати церемонію.

"Ми маємо послання про інклюзивність та різноманітність. Ми заохочуємо їх до участі, але якщо вони не хочуть, ми це поважаємо", – сказав він.

Нагадаємо

XXV зимові Олімпійські ігри-2026 завершилися, Україна була представлена 46 спортсменами, вісім разів увійшовши до топ-10. Церемонія закриття відбулася у Вероні, Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Алла Кіосак

СпортСвіт
Війна в Україні
Reuters
Мілан
Чехія
Україна
Польща