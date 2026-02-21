Чеські паралімпійці бойкотуватимуть церемонію відкриття Ігор через допуск спортсменів з рф та білорусі

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 5512 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 10125 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 11792 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 17589 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 19819 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20047 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22803 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40915 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14816 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20969 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
77%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 15754 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 22340 перегляди
Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20 лютого, 15:26 • 3978 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа20 лютого, 15:31 • 10006 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 4638 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 22344 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 31829 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40916 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 62354 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 98654 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 2664 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 4638 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 15754 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 38980 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 41511 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Чеські паралімпійці бойкотуватимуть церемонію відкриття Ігор через допуск спортсменів з рф та білорусі

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Чеський паралімпійський комітет відмовиться від участі в церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Це протест проти допуску спортсменів з рф та білорусі під національними прапорами.

Чеські паралімпійці бойкотуватимуть церемонію відкриття Ігор через допуск спортсменів з рф та білорусі

Чеський паралімпійський комітет офіційно оголосив про відмову брати участь в урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Таке рішення стало протестом проти рішення міжнародних спортивних структур дозволити представникам країн-агресорів виступати під національними прапорами та символікою. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.

Деталі

У своїй заяві представники Чехії зазначили, що участь російських та білоруських параспортсменів нівелює основні гуманістичні засади змагань. На їхнє переконання, допуск держав, які порушують міжнародне право та вбивають мирне населення, є образою для всієї олімпійської спільноти.

Суспільне відмовилось транслювати відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян і білорусів20.02.26, 19:11 • 2368 переглядiв

Паралімпійці підкреслили, що солідарність із жертвами агресії є значно важливішою за протокольні заходи та святкові церемонії.

Поки триває агресія в Україні, російські та білоруські спортсмени не мають місця на міжнародних змаганнях. Ми приєднаємося до української команди в бойкоті церемонії відкриття

– зазначив Чеський паралімпійський комітет у коментарі виданню Novinky.

Підготовка до змагань у напруженій атмосфері

Зимові Паралімпійські ігри мають відбутися з 6 по 15 березня, проте підготовка до них затьмарена дипломатичними скандалами та масовими протестами національних федерацій. Спортивні функціонери застерігають, що допуск рф та білорусі може призвести до подальших демаршів з боку інших європейських країн. Чеські спортсмени планують зосередитися виключно на виступах, повністю ігноруючи будь-які офіційні події за участю представників країн-окупантів.

Тому ми приєднаємося до української команди в бойкоті церемонії відкриття

– резюмували чеські паралімпійці у своєму зверненні.

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-202620.02.26, 08:46 • 6582 перегляди

Степан Гафтко

СпортПолітика
Війна в Україні
Білорусь
Україна