Чеські паралімпійці бойкотуватимуть церемонію відкриття Ігор через допуск спортсменів з рф та білорусі

Чеський паралімпійський комітет офіційно оголосив про відмову брати участь в урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Таке рішення стало протестом проти рішення міжнародних спортивних структур дозволити представникам країн-агресорів виступати під національними прапорами та символікою. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.

Деталі

У своїй заяві представники Чехії зазначили, що участь російських та білоруських параспортсменів нівелює основні гуманістичні засади змагань. На їхнє переконання, допуск держав, які порушують міжнародне право та вбивають мирне населення, є образою для всієї олімпійської спільноти.

Суспільне відмовилось транслювати відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян і білорусів

Паралімпійці підкреслили, що солідарність із жертвами агресії є значно важливішою за протокольні заходи та святкові церемонії.

Поки триває агресія в Україні, російські та білоруські спортсмени не мають місця на міжнародних змаганнях. Ми приєднаємося до української команди в бойкоті церемонії відкриття – зазначив Чеський паралімпійський комітет у коментарі виданню Novinky.

Підготовка до змагань у напруженій атмосфері

Зимові Паралімпійські ігри мають відбутися з 6 по 15 березня, проте підготовка до них затьмарена дипломатичними скандалами та масовими протестами національних федерацій. Спортивні функціонери застерігають, що допуск рф та білорусі може призвести до подальших демаршів з боку інших європейських країн. Чеські спортсмени планують зосередитися виключно на виступах, повністю ігноруючи будь-які офіційні події за участю представників країн-окупантів.

Тому ми приєднаємося до української команди в бойкоті церемонії відкриття – резюмували чеські паралімпійці у своєму зверненні.

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026