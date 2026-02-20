Суспільне відмовилось транслювати відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян і білорусів

Український суспільний мовник публічно підтримав рішення Національної паралімпійської збірної України бойкотувати церемонію відкриття XIV-их зимових Паралімпійських Ігор. Ситуація спричинена допуском до участі спортсменів з росії та білорусі під їхньою національною символікою, передає УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Отож, український мовник вирішив не транслювати церемонію відкриття майбутніх Ігор. В офіційній заяві ідеться, що запрошення спортсменів з вище названих країн є неприйнятним на тлі військової агресії проти України.

Мовник наголошує, що рішення міжнародних спортивних структур свідчать про системну політику повернення російських і білоруських спортсменів на світову арену. У заяві також згадують як приклад дискваліфікацію Владислава Гераскевича з його "шоломом пам’яті", якого він так і не використав в рамках змагань зі скелетону.

Це системна політика легітимізації присутності росії та білорусі на світовій арені. Для українського суспільства така позиція є неприйнятною - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українська паралімпійська команда раніше оголосила про бойкот церемонії відкриття Ігор-2026, однак підтвердила участь у змаганнях. Суспільний мовник є офіційним транслятором Паралімпійських ігор в Україні і хоч церемонію відкриття бойкотують, але самі змагання, які пройдуть з 6 по 15 березня, будуть транслюватися на Суспільне Спорт та на місцевих каналах Суспільного.

Естонський мовник ERR бойкотуватиме змагання Паралімпіади, де виступатимуть росія та білорусь