Естонський мовник ERR бойкотуватиме змагання Паралімпіади, де виступатимуть росія та білорусь
Київ • УНН
Водночас канал планує показати церемонії відкриття та закриття і повідомляти глядачам про контекст допуску атлетів рф і білорусі.
Естонський суспільний мовник ERR відмовиться транслювати змагання зимових Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна, якщо в них братимуть участь російські та білоруські спортсмени під національними прапорами. Про це заявив керівник спортивної редакції Ріво Саарна, передає УНН із посиланням на медіа.
Деталі
За словами Саарни, позиція мовника принципова.
ERR однозначно засуджує нормалізацію дій держав-агресорів через спорт та олімпійський рух і не приймає рішення про допуск представників рф і білорусі до Паралімпіади під державними прапорами
У зв’язку з цим, як наголосив Саарна, телеканали ERR не показуватимуть саме ті змагальні трансляції, у яких фігуруватимуть російські та білоруські атлети.
Водночас повної відмови від висвітлення події мовник наразі не оголошує. ERR планує показати у прямому ефірі церемонії відкриття та закриття Паралімпійських ігор. Але під час цих трансляцій, уточнив Саарна, глядачам окремо пояснюватимуть рішення міжнародних спортивних організацій і надаватимуть контекст щодо участі російських та білоруських спортсменів.
Окремо керівник спортивної редакції ERR звернув увагу, що питання реакції суспільних мовників на допуск росіян і білорусів обговорюється не лише в Естонії. За його словами, дискусія триває також між іншими каналами суспільного мовлення в межах Європейської мовної спілки (EBU). І залежно від того, які узгоджені підходи ухвалять партнери, ERR готовий розглянути можливість посилення обмежень щодо трансляцій Паралімпіади.
Як випливає з повідомлення, Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) зняв попередні обмеження щодо участі спортсменів з росії та білорусі та дозволив їм виступати на Іграх під власними прапорами. BBC Sport із посиланням на підтвердження IPC повідомляло, що 10 атлетів (шестеро з росії та четверо з білорусі) отримали запрошення за квотами bipartite commission. Йдеться про допуск до стартів у трьох дисциплінах: парагірськолижний спорт, паралижні перегони та парасноубординг.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році обидві країни були відсторонені від міжнародних змагань, зокрема у паралімпійському русі. Рішення IPC про повернення спортсменів під національними прапорами стало предметом публічної критики в низці країн та серед частини спортивної спільноти.
Додатково
Схожу позицію раніше озвучував і латвійський суспільний мовник LSM: у січні він заявив, що не показуватиме виступи спортсменів із росії та білорусі на зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна навіть у разі їх участі під нейтральними прапорами.
Нагадаємо
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний закликав Міжнародний паралімпійський комітет не давати рф і білорусі трибуну на Паралімпійських іграх. Він зазначив, що рішення МПК фактично сприяє "узаконенню" війни та російських злочинів.