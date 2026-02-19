Естонський мовник ERR бойкотуватиме змагання Паралімпіади, де виступатимуть росія та білорусь

$43.290.03
Ексклюзив
07:36 • 4212 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 20736 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 52734 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 46948 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 59429 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 36391 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 26006 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27793 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 27165 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 19037 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Популярнi новини
Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій18 лютого, 23:39 • 10876 перегляди
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронівVideo19 лютого, 00:14 • 15473 перегляди
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф19 лютого, 00:51 • 12747 перегляди
Скасування санкцій проти рф відповідає інтересам США - спецпредставник кремля дмитрієвPhoto19 лютого, 01:26 • 5718 перегляди
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ03:56 • 11062 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 22193 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 52734 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 33608 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 59429 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 69922 перегляди
Естонський мовник ERR бойкотуватиме змагання Паралімпіади, де виступатимуть росія та білорусь

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Водночас канал планує показати церемонії відкриття та закриття і повідомляти глядачам про контекст допуску атлетів рф і білорусі.

Естонський мовник ERR бойкотуватиме змагання Паралімпіади, де виступатимуть росія та білорусь

Естонський суспільний мовник ERR відмовиться транслювати змагання зимових Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна, якщо в них братимуть участь російські та білоруські спортсмени під національними прапорами. Про це заявив керівник спортивної редакції Ріво Саарна, передає УНН із посиланням на медіа.

Деталі

За словами Саарни, позиція мовника принципова.

ERR однозначно засуджує нормалізацію дій держав-агресорів через спорт та олімпійський рух і не приймає рішення про допуск представників рф і білорусі до Паралімпіади під державними прапорами

- сказав він.

У зв’язку з цим, як наголосив Саарна, телеканали ERR не показуватимуть саме ті змагальні трансляції, у яких фігуруватимуть російські та білоруські атлети.

Водночас повної відмови від висвітлення події мовник наразі не оголошує. ERR планує показати у прямому ефірі церемонії відкриття та закриття Паралімпійських ігор. Але під час цих трансляцій, уточнив Саарна, глядачам окремо пояснюватимуть рішення міжнародних спортивних організацій і надаватимуть контекст щодо участі російських та білоруських спортсменів.

Окремо керівник спортивної редакції ERR звернув увагу, що питання реакції суспільних мовників на допуск росіян і білорусів обговорюється не лише в Естонії. За його словами, дискусія триває також між іншими каналами суспільного мовлення в межах Європейської мовної спілки (EBU). І залежно від того, які узгоджені підходи ухвалять партнери, ERR готовий розглянути можливість посилення обмежень щодо трансляцій Паралімпіади.

Як випливає з повідомлення, Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) зняв попередні обмеження щодо участі спортсменів з росії та білорусі та дозволив їм виступати на Іграх під власними прапорами. BBC Sport із посиланням на підтвердження IPC повідомляло, що 10 атлетів (шестеро з росії та четверо з білорусі) отримали запрошення за квотами bipartite commission. Йдеться про допуск до стартів у трьох дисциплінах: парагірськолижний спорт, паралижні перегони та парасноубординг.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році обидві країни були відсторонені від міжнародних змагань, зокрема у паралімпійському русі. Рішення IPC про повернення спортсменів під національними прапорами стало предметом публічної критики в низці країн та серед частини спортивної спільноти.

Додатково

Схожу позицію раніше озвучував і латвійський суспільний мовник LSM: у січні він заявив, що не показуватиме виступи спортсменів із росії та білорусі на зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна навіть у разі їх участі під нейтральними прапорами.

Нагадаємо

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний закликав Міжнародний паралімпійський комітет не давати рф і білорусі трибуну на Паралімпійських іграх. Він зазначив, що рішення МПК фактично сприяє "узаконенню" війни та російських злочинів.

Олександра Василенко

