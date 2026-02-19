Эстонский вещатель ERR будет бойкотировать соревнования Паралимпиады, где будут выступать россия и беларусь
Киев • УНН
В то же время канал планирует показать церемонии открытия и закрытия и сообщать зрителям о контексте допуска атлетов рф и беларуси.
Эстонский общественный вещатель ERR откажется транслировать соревнования зимних Паралимпийских игр Милан-Кортина, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены под национальными флагами. Об этом заявил руководитель спортивной редакции Риво Саарна, передает УНН со ссылкой на медиа.
Детали
По словам Саарны, позиция вещателя принципиальна.
ERR однозначно осуждает нормализацию действий государств-агрессоров через спорт и олимпийское движение и не принимает решения о допуске представителей рф и беларуси к Паралимпиаде под государственными флагами
В связи с этим, как подчеркнул Саарна, телеканалы ERR не будут показывать именно те соревновательные трансляции, в которых будут фигурировать российские и белорусские атлеты.
В то же время полного отказа от освещения события вещатель пока не объявляет. ERR планирует показать в прямом эфире церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр. Но во время этих трансляций, уточнил Саарна, зрителям отдельно будут объяснять решения международных спортивных организаций и предоставлять контекст относительно участия российских и белорусских спортсменов.
Отдельно руководитель спортивной редакции ERR обратил внимание, что вопрос реакции общественных вещателей на допуск россиян и белорусов обсуждается не только в Эстонии. По его словам, дискуссия продолжается также между другими каналами общественного вещания в рамках Европейского вещательного союза (EBU). И в зависимости от того, какие согласованные подходы примут партнеры, ERR готов рассмотреть возможность усиления ограничений по трансляциям Паралимпиады.
Как следует из сообщения, Международный паралимпийский комитет (IPC) снял предварительные ограничения по участию спортсменов из россии и беларуси и разрешил им выступать на Играх под собственными флагами. BBC Sport со ссылкой на подтверждение IPC сообщало, что 10 атлетов (шестеро из россии и четверо из беларуси) получили приглашения по квотам bipartite commission. Речь идет о допуске к стартам в трех дисциплинах: парагорнолыжный спорт, паралыжные гонки и парасноубординг.
Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году обе страны были отстранены от международных соревнований, в частности в паралимпийском движении. Решение IPC о возвращении спортсменов под национальными флагами стало предметом публичной критики в ряде стран и среди части спортивного сообщества.
Дополнительно
Похожую позицию ранее озвучивал и латвийский общественный вещатель LSM: в январе он заявил, что не будет показывать выступления спортсменов из россии и беларуси на зимних Олимпийских играх Милан-Кортина даже в случае их участия под нейтральными флагами.
Напомним
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный призвал Международный паралимпийский комитет не давать рф и беларуси трибуну на Паралимпийских играх. Он отметил, что решение МПК фактически способствует "узакониванию" войны и российских преступлений.