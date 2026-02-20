Суспільне отказалось транслировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов

$43.270.03
50.920.34
ukenru
16:35 • 2160 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 8674 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 12987 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 14669 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 17143 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 32254 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13412 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20216 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50197 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82843 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1.9м/с
73%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 22271 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 34157 просмотра
Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборамиPhoto20 февраля, 09:36 • 8924 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 22132 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 12907 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 13007 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 22246 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 32254 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 57978 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 93526 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Рафаэль Гросси
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 7972 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 34242 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 38711 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 35979 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 28873 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

Суспільне отказалось транслировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Украинский общественный вещатель не будет транслировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских Игр. Это решение принято из-за допуска спортсменов из россии и беларуси под их национальной символикой.

Суспільне отказалось транслировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов

Украинский общественный вещатель публично поддержал решение Национальной паралимпийской сборной Украины бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских Игр. Ситуация вызвана допуском к участию спортсменов из россии и беларуси под их национальной символикой, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Итак, украинский вещатель решил не транслировать церемонию открытия будущих Игр. В официальном заявлении говорится, что приглашение спортсменов из вышеназванных стран неприемлемо на фоне военной агрессии против Украины.

Вещатель подчеркивает, что решения международных спортивных структур свидетельствуют о системной политике возвращения российских и белорусских спортсменов на мировую арену. В заявлении также упоминается как пример дисквалификация Владислава Гераскевича с его "шлемом памяти", который он так и не использовал в рамках соревнований по скелетону.

Это системная политика легитимизации присутствия россии и беларуси на мировой арене. Для украинского общества такая позиция неприемлема

- говорится в сообщении.

Напомним

Украинская паралимпийская команда ранее объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026, однако подтвердила участие в соревнованиях. Общественный вещатель является официальным транслятором Паралимпийских игр в Украине и хотя церемонию открытия бойкотируют, но сами соревнования, которые пройдут с 6 по 15 марта, будут транслироваться на Суспільне Спорт и на местных каналах Суспільного.

Эстонский вещатель ERR будет бойкотировать соревнования Паралимпиады, где будут выступать россия и беларусь19.02.26, 11:10 • 5242 просмотра

Станислав Кармазин

Спорт
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)
Эстония
Украина