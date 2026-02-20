Суспільне отказалось транслировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов
Киев • УНН
Украинский общественный вещатель не будет транслировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских Игр. Это решение принято из-за допуска спортсменов из россии и беларуси под их национальной символикой.
Украинский общественный вещатель публично поддержал решение Национальной паралимпийской сборной Украины бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских Игр. Ситуация вызвана допуском к участию спортсменов из россии и беларуси под их национальной символикой, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Итак, украинский вещатель решил не транслировать церемонию открытия будущих Игр. В официальном заявлении говорится, что приглашение спортсменов из вышеназванных стран неприемлемо на фоне военной агрессии против Украины.
Вещатель подчеркивает, что решения международных спортивных структур свидетельствуют о системной политике возвращения российских и белорусских спортсменов на мировую арену. В заявлении также упоминается как пример дисквалификация Владислава Гераскевича с его "шлемом памяти", который он так и не использовал в рамках соревнований по скелетону.
Это системная политика легитимизации присутствия россии и беларуси на мировой арене. Для украинского общества такая позиция неприемлема
Напомним
Украинская паралимпийская команда ранее объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026, однако подтвердила участие в соревнованиях. Общественный вещатель является официальным транслятором Паралимпийских игр в Украине и хотя церемонию открытия бойкотируют, но сами соревнования, которые пройдут с 6 по 15 марта, будут транслироваться на Суспільне Спорт и на местных каналах Суспільного.
Эстонский вещатель ERR будет бойкотировать соревнования Паралимпиады, где будут выступать россия и беларусь19.02.26, 11:10 • 5242 просмотра