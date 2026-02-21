$43.270.03
19:44 • 5512 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 10128 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 11794 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 17591 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 19821 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20047 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22803 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40917 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14816 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20969 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Чешские паралимпийцы будут бойкотировать церемонию открытия Игр из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Чешский паралимпийский комитет откажется от участия в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года. Это протест против допуска спортсменов из РФ и Беларуси под национальными флагами.

Чешские паралимпийцы будут бойкотировать церемонию открытия Игр из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси

Чешский паралимпийский комитет официально объявил об отказе участвовать в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года. Такое решение стало протестом против решения международных спортивных структур разрешить представителям стран-агрессоров выступать под национальными флагами и символикой. Об этом сообщает издание Novinky, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении представители Чехии отметили, что участие российских и белорусских параспортсменов нивелирует основные гуманистические принципы соревнований. По их убеждению, допуск государств, нарушающих международное право и убивающих мирное население, является оскорблением для всего олимпийского сообщества.

Суспільне отказалось транслировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов

Паралимпийцы подчеркнули, что солидарность с жертвами агрессии значительно важнее протокольных мероприятий и праздничных церемоний.

Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях. Мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия

– отметил Чешский паралимпийский комитет в комментарии изданию Novinky.

Подготовка к соревнованиям в напряженной атмосфере

Зимние Паралимпийские игры должны состояться с 6 по 15 марта, однако подготовка к ним омрачена дипломатическими скандалами и массовыми протестами национальных федераций. Спортивные функционеры предостерегают, что допуск РФ и Беларуси может привести к дальнейшим демаршам со стороны других европейских стран. Чешские спортсмены планируют сосредоточиться исключительно на выступлениях, полностью игнорируя любые официальные события с участием представителей стран-оккупантов.

Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия

– резюмировали чешские паралимпийцы в своем обращении.

Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026

Степан Гафтко

СпортПолитика
Война в Украине
Беларусь
Украина