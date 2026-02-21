Чешские паралимпийцы будут бойкотировать церемонию открытия Игр из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси

Чешский паралимпийский комитет официально объявил об отказе участвовать в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года. Такое решение стало протестом против решения международных спортивных структур разрешить представителям стран-агрессоров выступать под национальными флагами и символикой. Об этом сообщает издание Novinky, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении представители Чехии отметили, что участие российских и белорусских параспортсменов нивелирует основные гуманистические принципы соревнований. По их убеждению, допуск государств, нарушающих международное право и убивающих мирное население, является оскорблением для всего олимпийского сообщества.

Суспільне отказалось транслировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов

Паралимпийцы подчеркнули, что солидарность с жертвами агрессии значительно важнее протокольных мероприятий и праздничных церемоний.

Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях. Мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия – отметил Чешский паралимпийский комитет в комментарии изданию Novinky.

Подготовка к соревнованиям в напряженной атмосфере

Зимние Паралимпийские игры должны состояться с 6 по 15 марта, однако подготовка к ним омрачена дипломатическими скандалами и массовыми протестами национальных федераций. Спортивные функционеры предостерегают, что допуск РФ и Беларуси может привести к дальнейшим демаршам со стороны других европейских стран. Чешские спортсмены планируют сосредоточиться исключительно на выступлениях, полностью игнорируя любые официальные события с участием представителей стран-оккупантов.

Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия – резюмировали чешские паралимпийцы в своем обращении.

Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026