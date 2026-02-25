Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France24
Київ • УНН
Тактика "тисячі порізів" набувала дедалі більшого значення протягом 2025 року. До минулого літа вона стала основною тактикою, що використовується російськими військами у війні проти України.
Після чотирьох років війни росія перейшла до нової тактики на фронті. Невеликі штурмові підрозділи, що складаються лише з двох-трьох солдатів, використовують слабкі місця в українській обороні, сподіваючись на "повільну, болісну кровотечу, а не на смертельний удар". Про це йдеться у матеріалі France24, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що тактика "тисячі порізів" набувала дедалі більшого значення протягом 2025 року, і до минулого літа вона стала основною тактикою, що використовується російськими військами.
"Тисячу порізів" завдають невеликі групи чоловіків, які можуть успішно проникати на територію України. Це підрозділи, укомплектовані двома-трьома військовослужбовцями, які залишаються поза увагою сил оборони
Вказується, що цей маневр є відродженням тактики прихованого проникнення часів Другої світової війни.
"Мета полягає в тому, щоб знайти прогалини, використовуючи невелику кількість людей, а потім відправити туди піхоту", - пояснила експертка з питань росії та міжнародних відносин Портсмутського університету Вероніка Гінман.
Нагадаємо
Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що росія до кінця березня – початку квітня прагне вийти на адмінкордони Донецької області та просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській. Також ворог не полишає намірів щодо буферної зони у Сумській та Харківській областях.
Втрати росіян на фронті сягають 35 тисяч осіб щомісяця – Зеленський23.02.26, 11:02 • 4090 переглядiв