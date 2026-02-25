$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 лютого, 18:45 • 8220 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 14209 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 12929 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 13110 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 12751 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13514 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14288 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13230 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 25238 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13903 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France24

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Тактика "тисячі порізів" набувала дедалі більшого значення протягом 2025 року. До минулого літа вона стала основною тактикою, що використовується російськими військами у війні проти України.

Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France24

Після чотирьох років війни росія перейшла до нової тактики на фронті. Невеликі штурмові підрозділи, що складаються лише з двох-трьох солдатів, використовують слабкі місця в українській обороні, сподіваючись на "повільну, болісну кровотечу, а не на смертельний удар". Про це йдеться у матеріалі France24, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що тактика "тисячі порізів" набувала дедалі більшого значення протягом 2025 року, і до минулого літа вона стала основною тактикою, що використовується російськими військами.

"Тисячу порізів" завдають невеликі групи чоловіків, які можуть успішно проникати на територію України. Це підрозділи, укомплектовані двома-трьома військовослужбовцями, які залишаються поза увагою сил оборони

- пояснив експерт з безпеки Нідерландського інституту міжнародних відносин Клінгендал Ерік Стейнман.

Вказується, що цей маневр є відродженням тактики прихованого проникнення часів Другої світової війни.

"Мета полягає в тому, щоб знайти прогалини, використовуючи невелику кількість людей, а потім відправити туди піхоту", - пояснила експертка з питань росії та міжнародних відносин Портсмутського університету Вероніка Гінман.

Нагадаємо

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що росія до кінця березня – початку квітня прагне вийти на адмінкордони Донецької області та просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській. Також ворог не полишає намірів щодо буферної зони у Сумській та Харківській областях.

Втрати росіян на фронті сягають 35 тисяч осіб щомісяця – Зеленський23.02.26, 11:02 • 4090 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
