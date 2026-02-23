Втрати росіян на фронті сягають 35 тисяч осіб щомісяця – Зеленський

$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 11710 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 22123 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 42669 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 40381 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 45315 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 42872 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 49718 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 55126 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 43669 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Іранські студенти другий день поспіль протестують у найбільших університетах країни
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю
США закликали громадян у Мексиці шукати укриття через спалах насильства після ліквідації лідера картелю
Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 112092 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 161648 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Олег Синєгубов
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Женева
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
MIM-104 Patriot

Втрати росіян на фронті сягають 35 тисяч осіб щомісяця – Зеленський

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що кожен кілометр просування окупантів коштує рф близько 157 загиблих.

Втрати росіян на фронті сягають 35 тисяч осіб щомісяця – Зеленський

Росія втрачає до 35 тисяч свого контингенту щомісяця. Про це в інтерв’ю BBC News повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"30-35 тисяч в середньому з грудня (щомісяця – ред.)  ми почали знищувати", - повідомив глава держави, уточнивши, що мова йде про загиблих і важко поранених російських військових, тобто про безповоротні втрати.  

При цьому щомісячна мобілізація в Росії, за його оцінкою, становить близько 40–44 тисяч осіб, однак не всі вони потрапляють безпосередньо на передову. Крім того, він уточнив, що не всі мобілізовані потрапляють на першу лінію фронту.

Зеленський також додав, що ціна просування окупантів є високою: за приблизними підрахунками, кожен кілометр просування коштує росії близько 157 загиблих військових.

ЦПД: росія заманює сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир06.02.26, 07:31 • 4065 переглядiв

Британська розвідка повідомляла, що росія все більше покладається на іноземних найманців з країн Азії та Африки через неспроможність рф оперативно заміщувати людські втрати своїми громадянами. За даними британської розвідки та звітів української сторони, на боці рф наразі воюють тисячі найманців з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Куба
Сенегал
Нігерія
Непал
Індія
Володимир Зеленський
Україна
Пакистан