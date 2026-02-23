Втрати росіян на фронті сягають 35 тисяч осіб щомісяця – Зеленський

Росія втрачає до 35 тисяч свого контингенту щомісяця. Про це в інтерв’ю BBC News повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"30-35 тисяч в середньому з грудня (щомісяця – ред.) ми почали знищувати", - повідомив глава держави, уточнивши, що мова йде про загиблих і важко поранених російських військових, тобто про безповоротні втрати.

При цьому щомісячна мобілізація в Росії, за його оцінкою, становить близько 40–44 тисяч осіб, однак не всі вони потрапляють безпосередньо на передову. Крім того, він уточнив, що не всі мобілізовані потрапляють на першу лінію фронту.

Зеленський також додав, що ціна просування окупантів є високою: за приблизними підрахунками, кожен кілометр просування коштує росії близько 157 загиблих військових.

Нагадаємо

Британська розвідка повідомляла, що росія все більше покладається на іноземних найманців з країн Азії та Африки через неспроможність рф оперативно заміщувати людські втрати своїми громадянами. За даними британської розвідки та звітів української сторони, на боці рф наразі воюють тисячі найманців з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.