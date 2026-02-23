$43.270.01
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 13171 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 23241 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 43857 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 41243 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 45717 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 43175 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 49814 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 55204 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 43736 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Потери россиян на фронте достигают 35 тысяч человек ежемесячно – Зеленский

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что каждый километр продвижения оккупантов стоит рф около 157 погибших.

Потери россиян на фронте достигают 35 тысяч человек ежемесячно – Зеленский

Россия теряет до 35 тысяч своего контингента ежемесячно. Об этом в интервью BBC News сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"30-35 тысяч в среднем с декабря (ежемесячно – ред.) мы начали уничтожать", - сообщил глава государства, уточнив, что речь идет о погибших и тяжелораненых российских военных, то есть о безвозвратных потерях.

При этом ежемесячная мобилизация в россии, по его оценке, составляет около 40–44 тысяч человек, однако не все они попадают непосредственно на передовую. Кроме того, он уточнил, что не все мобилизованные попадают на первую линию фронта.

Зеленский также добавил, что цена продвижения оккупантов высока: по приблизительным подсчетам, каждый километр продвижения стоит россии около 157 погибших военных.

ЦПД: Россия заманивает сирот на войну обещаниями бесплатных квартир06.02.26, 07:31 • 4065 просмотров

Напомним

Британская разведка сообщала, что россия все больше полагается на иностранных наемников из стран Азии и Африки из-за неспособности рф оперативно замещать человеческие потери своими гражданами. По данным британской разведки и отчетов украинской стороны, на стороне рф сейчас воюют тысячи наемников из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

