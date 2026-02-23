Потери россиян на фронте достигают 35 тысяч человек ежемесячно – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что каждый километр продвижения оккупантов стоит рф около 157 погибших.
Россия теряет до 35 тысяч своего контингента ежемесячно. Об этом в интервью BBC News сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"30-35 тысяч в среднем с декабря (ежемесячно – ред.) мы начали уничтожать", - сообщил глава государства, уточнив, что речь идет о погибших и тяжелораненых российских военных, то есть о безвозвратных потерях.
При этом ежемесячная мобилизация в россии, по его оценке, составляет около 40–44 тысяч человек, однако не все они попадают непосредственно на передовую. Кроме того, он уточнил, что не все мобилизованные попадают на первую линию фронта.
Зеленский также добавил, что цена продвижения оккупантов высока: по приблизительным подсчетам, каждый километр продвижения стоит россии около 157 погибших военных.
Напомним
Британская разведка сообщала, что россия все больше полагается на иностранных наемников из стран Азии и Африки из-за неспособности рф оперативно замещать человеческие потери своими гражданами. По данным британской разведки и отчетов украинской стороны, на стороне рф сейчас воюют тысячи наемников из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.