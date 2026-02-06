ЦПД: Россия заманивает сирот на войну обещаниями бесплатных квартир
Киев • УНН
Россия пытается компенсировать потери, заманивая сирот на войну против Украины обещаниями бесплатного жилья. Совершеннолетние сироты, годами ждущие жилья, часто соглашаются на контракт, но большинство погибает, так и не получив обещанного.
Детали
Отмечается, что детям-сиротам в РФ после достижения совершеннолетия по закону государство должно выдать квартиру. Но на практике в очереди на такое жилье нужно стоять десятилетиями без всякой гарантии получить недвижимость.
В РФ фиксируют случаи, когда в госорганах совершеннолетним сиротам заявляют, что единственный шанс получить жилье – подписать контракт на участие в войне против Украины. Не имея жилья и поддержки от родителей, такие молодые люди часто соглашаются на это и в большинстве случаев погибают на войне так и не получив жилья. Зафиксированы случаи, когда на войну "ради квартиры" отправились целые группы выпускников детдомов, но никто из них не вернулся живым
Там добавляют, что на четвертом году войны количество россиян, желающих воевать даже за большие деньги, заметно сокращается, поэтому российские власти придумывают новые способы как-то "замотивировать" людей подписывать контракты, в том числе пользуясь социальной уязвимостью отдельных категорий населения.
Напомним
По данным ЦПД, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула принудительную мобилизацию, которая напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения. Мобилизованных, часто с инвалидностью, используют как "пушечное мясо" для выявления украинских позиций.
