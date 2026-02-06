ЦПД: Россия заманивает сирот на войну обещаниями бесплатных квартир

В РФ пытаются компенсировать потери, заманивая сирот на войну обещаниями бесплатных квартир. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что детям-сиротам в РФ после достижения совершеннолетия по закону государство должно выдать квартиру. Но на практике в очереди на такое жилье нужно стоять десятилетиями без всякой гарантии получить недвижимость.

В РФ фиксируют случаи, когда в госорганах совершеннолетним сиротам заявляют, что единственный шанс получить жилье – подписать контракт на участие в войне против Украины. Не имея жилья и поддержки от родителей, такие молодые люди часто соглашаются на это и в большинстве случаев погибают на войне так и не получив жилья. Зафиксированы случаи, когда на войну "ради квартиры" отправились целые группы выпускников детдомов, но никто из них не вернулся живым