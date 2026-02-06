ЦПД: Россия заманивает сирот на войну обещаниями бесплатных квартир

$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 25434 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 27462 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 25147 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 38197 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 72846 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 30582 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 29138 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22719 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15485 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14999 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов5 февраля, 22:32
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопления5 февраля, 23:04
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домой23:37
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 25426 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 72839 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Село
Индия
Абу-Даби
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя5 февраля, 11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05
Техника
Отопление
Социальная сеть
Холм
The Washington Post

ЦПД: Россия заманивает сирот на войну обещаниями бесплатных квартир

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Россия пытается компенсировать потери, заманивая сирот на войну против Украины обещаниями бесплатного жилья. Совершеннолетние сироты, годами ждущие жилья, часто соглашаются на контракт, но большинство погибает, так и не получив обещанного.

ЦПД: Россия заманивает сирот на войну обещаниями бесплатных квартир

В РФ пытаются компенсировать потери, заманивая сирот на войну обещаниями бесплатных квартир. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что детям-сиротам в РФ после достижения совершеннолетия по закону государство должно выдать квартиру. Но на практике в очереди на такое жилье нужно стоять десятилетиями без всякой гарантии получить недвижимость.

В РФ фиксируют случаи, когда в госорганах совершеннолетним сиротам заявляют, что единственный шанс получить жилье – подписать контракт на участие в войне против Украины. Не имея жилья и поддержки от родителей, такие молодые люди часто соглашаются на это и в большинстве случаев погибают на войне так и не получив жилья. Зафиксированы случаи, когда на войну "ради квартиры" отправились целые группы выпускников детдомов, но никто из них не вернулся живым

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что на четвертом году войны количество россиян, желающих воевать даже за большие деньги, заметно сокращается, поэтому российские власти придумывают новые способы как-то "замотивировать" людей подписывать контракты, в том числе пользуясь социальной уязвимостью отдельных категорий населения.

Напомним

По данным ЦПД, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула принудительную мобилизацию, которая напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения. Мобилизованных, часто с инвалидностью, используют как "пушечное мясо" для выявления украинских позиций.

кремль усиливает мобилизацию резервистов для войны в Украине на фоне значительных потерь - ISW31.12.25, 00:40

Вадим Хлюдзинский

Мобилизация
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины