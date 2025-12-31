кремль усиливает мобилизацию резервистов для войны в Украине на фоне значительных потерь - ISW

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 3730 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 8742 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 22023 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 53674 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 38381 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 33138 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 31084 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21542 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19808 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24382 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.1м/с
80%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 10325 просмотра
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица30 декабря, 23:58 • 6386 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 22946 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 15544 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 8626 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 45420 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 48543 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 43849 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 70780 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 68593 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 14793 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 53674 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 26082 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 37549 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 50841 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы

кремль усиливает мобилизацию резервистов для войны в Украине на фоне значительных потерь - ISW

Киев • УНН

 • 16 просмотра

кремль активно продвигает принудительную мобилизацию резервистов для участия в боевых действиях в Украине, поскольку россия несет непропорционально высокие потери. Диктатор путин подписал указ, разрешающий развертывание резервистов в учебные лагеря с 2026 года для защиты критически важных объектов.

кремль усиливает мобилизацию резервистов для войны в Украине на фоне значительных потерь - ISW

кремль продвигает усилия по принудительной мобилизации резервистов, вероятно, с целью привлечения их для участия в боевых действиях в Украине, поскольку россия продолжает нести непропорционально высокий уровень потерь по сравнению с ее территориальными приобретениями. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин подписал указ, который позволяет развертывание резервистов в специальные учебные лагеря для обеспечения защиты критически важных объектов, начиная с 2026 года. При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россия выполнила свой план на 2025 год по набору 406 000 военнослужащих, но потери россии составили по меньшей мере 410 000.

Неустанные усилия кремля по мобилизации резервистов для вероятного развертывания в Украине в будущем еще больше свидетельствуют о том, что россия сталкивается с растущей проблемой по поддержанию своих потребностей в комплектовании войск через устоявшуюся систему, которая использует высокие финансовые стимулы для набора добровольцев из-за их нехватки, недостатка ресурсов для финансирования выплат или обоих этих факторов

- отмечают в ISW.

Там добавляют, что усилия кремля по развертыванию резервистов в Украине являются рискованной для внутренней среды политикой, которая угрожает нарушить действующий социальный контракт кремля с населением.

"Изменения в российской системе комплектования личного состава, вероятно, направлены на поддержание постоянных усилий по увеличению численности российских вооруженных сил и позволят россии быстрее и эффективнее мобилизовать силы как во время затяжной войны в Украине, так и во время возможной будущей войны против НАТО", - резюмируют аналитики.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск принял участие в очередном разговоре европейских лидеров по Украине, указав, что стороны "оценили результат этого первого этапа этих очень "серьезных" переговоров, в которые были вовлечены лидеры Украины, Европы, США и Канады" и подчеркнув, что "мир на горизонте".

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об очередном раунде координации в "берлинском формате" с участием европейских и канадских партнеров. Он подчеркнул продвижение мирного процесса и необходимость прозрачности и честности от всех сторон, включая россию.

россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС01.11.25, 05:18 • 19393 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Украина