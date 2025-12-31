кремль усиливает мобилизацию резервистов для войны в Украине на фоне значительных потерь - ISW

кремль продвигает усилия по принудительной мобилизации резервистов, вероятно, с целью привлечения их для участия в боевых действиях в Украине, поскольку россия продолжает нести непропорционально высокий уровень потерь по сравнению с ее территориальными приобретениями. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин подписал указ, который позволяет развертывание резервистов в специальные учебные лагеря для обеспечения защиты критически важных объектов, начиная с 2026 года. При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россия выполнила свой план на 2025 год по набору 406 000 военнослужащих, но потери россии составили по меньшей мере 410 000.

Неустанные усилия кремля по мобилизации резервистов для вероятного развертывания в Украине в будущем еще больше свидетельствуют о том, что россия сталкивается с растущей проблемой по поддержанию своих потребностей в комплектовании войск через устоявшуюся систему, которая использует высокие финансовые стимулы для набора добровольцев из-за их нехватки, недостатка ресурсов для финансирования выплат или обоих этих факторов - отмечают в ISW.

Там добавляют, что усилия кремля по развертыванию резервистов в Украине являются рискованной для внутренней среды политикой, которая угрожает нарушить действующий социальный контракт кремля с населением.

"Изменения в российской системе комплектования личного состава, вероятно, направлены на поддержание постоянных усилий по увеличению численности российских вооруженных сил и позволят россии быстрее и эффективнее мобилизовать силы как во время затяжной войны в Украине, так и во время возможной будущей войны против НАТО", - резюмируют аналитики.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск принял участие в очередном разговоре европейских лидеров по Украине, указав, что стороны "оценили результат этого первого этапа этих очень "серьезных" переговоров, в которые были вовлечены лидеры Украины, Европы, США и Канады" и подчеркнув, что "мир на горизонте".

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об очередном раунде координации в "берлинском формате" с участием европейских и канадских партнеров. Он подчеркнул продвижение мирного процесса и необходимость прозрачности и честности от всех сторон, включая россию.

россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС