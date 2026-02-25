$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 февраля, 18:45 • 8138 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 14054 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 12800 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 12988 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 12663 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13480 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14254 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13218 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 25198 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13897 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France24

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Тактика "тысячи порезов" приобретала все большее значение в течение 2025 года. К прошлому лету она стала основной тактикой, используемой российскими войсками в войне против Украины.

После четырех лет войны Россия перешла к новой тактике на фронте. Небольшие штурмовые подразделения, состоящие всего из двух-трех солдат, используют слабые места в украинской обороне, надеясь на "медленное, мучительное кровотечение, а не на смертельный удар". Об этом говорится в материале France24, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что тактика "тысячи порезов" приобретала все большее значение в течение 2025 года, и к прошлому лету она стала основной тактикой, используемой российскими войсками.

"Тысячу порезов" наносят небольшие группы мужчин, которые могут успешно проникать на территорию Украины. Это подразделения, укомплектованные двумя-тремя военнослужащими, которые остаются вне поля зрения сил обороны

- пояснил эксперт по безопасности Нидерландского института международных отношений Клингендал Эрик Стейнман.

Указывается, что этот маневр является возрождением тактики скрытого проникновения времен Второй мировой войны.

"Цель состоит в том, чтобы найти пробелы, используя небольшое количество людей, а затем отправить туда пехоту", - пояснила эксперт по вопросам России и международных отношений Портсмутского университета Вероника Гинман.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Россия до конца марта – начала апреля стремится выйти на админграницы Донецкой области и продвинуться в Запорожской и Днепропетровской. Также враг не оставляет намерений относительно буферной зоны в Сумской и Харьковской областях.

Потери россиян на фронте достигают 35 тысяч человек ежемесячно – Зеленский23.02.26, 11:02 • 4090 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине