Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France24

Тактика "тысячи порезов" приобретала все большее значение в течение 2025 года. К прошлому лету она стала основной тактикой, используемой российскими войсками в войне против Украины.
После четырех лет войны Россия перешла к новой тактике на фронте. Небольшие штурмовые подразделения, состоящие всего из двух-трех солдат, используют слабые места в украинской обороне, надеясь на "медленное, мучительное кровотечение, а не на смертельный удар". Об этом говорится в материале France24, сообщает УНН.
Отмечается, что тактика "тысячи порезов" приобретала все большее значение в течение 2025 года, и к прошлому лету она стала основной тактикой, используемой российскими войсками.
"Тысячу порезов" наносят небольшие группы мужчин, которые могут успешно проникать на территорию Украины. Это подразделения, укомплектованные двумя-тремя военнослужащими, которые остаются вне поля зрения сил обороны
Указывается, что этот маневр является возрождением тактики скрытого проникновения времен Второй мировой войны.
"Цель состоит в том, чтобы найти пробелы, используя небольшое количество людей, а затем отправить туда пехоту", - пояснила эксперт по вопросам России и международных отношений Портсмутского университета Вероника Гинман.
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Россия до конца марта – начала апреля стремится выйти на админграницы Донецкой области и продвинуться в Запорожской и Днепропетровской. Также враг не оставляет намерений относительно буферной зоны в Сумской и Харьковской областях.
