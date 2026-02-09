$43.140.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Куба стикається з нестачею авіапалива на тлі тиску США: повідомляє авіакомпаніям про неможливість дозаправки

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Куба готується до нестачі авіаційного палива, що вплине на міжнародні рейси, тоді як Нікарагуа закрила кордони для кубинських мігрантів. Ці події відбуваються на тлі тиску США та економічної кризи на острові.

Куба стикається з нестачею авіапалива на тлі тиску США: повідомляє авіакомпаніям про неможливість дозаправки

Куба ризикує втратити життєво важливе авіасполучення, на тлі того, як готується до нестачі авіаційного палива, тоді як країна-союзник перекрила важливий канал для руху мігрантів на тлі зростаючого тиску з боку США, спрямованого на повалення режиму в Гавані, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Комуністичний уряд попередив міжнародні авіакомпанії, що вони більше не зможуть дозаправлятися в головному аеропорту Гавани протягом наступного місяця після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мито на будь-яку країну, яка постачає нафту Кубі.

Авіаційне паливо A-1 не буде доступне у міжнародному аеропорту імені Хосе Марті з вівторка по 11 березня, повідомило Федеральне управління цивільної авіації у неділю.

Тим часом Нікарагуа змінила свої імміграційні правила, щоб заборонити в'їзд кубинських громадян до цієї центральноамериканської країни без візи. Майже кожен п'ятий житель Куби залишив острів за останнє десятиліття на тлі економічної кризи, що посилюється.

Нікарагуа скасовує безвізовий режим для кубинців, закриваючи міграційний шлях до США09.02.26, 05:03 • 3026 переглядiв

Куба обслуговується авіакомпаніями США, Канади, Європи та Латинської Америки. У попередні періоди економічних труднощів, у тому числі після розпаду Радянського Союзу в 1990-х роках, авіакомпанії змінювали розклади, щоб уможливити дозаправку в Мексиці або Домініканській Республіці.

Окрім туристів, які є критично важливим джерелом твердої валюти для кубинського уряду, мандрівники часто доставляють на острів, що відчуває брак коштів, вкрай необхідні товари. Продукти харчування, ліки та товари народного споживання часто імпортуються за допомогою так званих кур'єрів, які завантажують багаж для доставки комерційними рейсами.

На початку січня Вашингтон фактично припинив постачання палива на Кубу з її головного союзника Венесуели, коли вивіз соціалістичного лідера Ніколаса Мадуро до Нью-Йорка для суду за обвинуваченням у наркотероризмі.

Уряд Гавани заявив минулого тижня, що відкритий для переговорів із США, але наполягає на тому, що його однопартійна система правління не підлягає обговоренню. У п'ятницю ввечері воно представило заходи на випадок кризи, які включали скорочення маршрутів громадського транспорту, скорочення робочого тижня з понеділка по четвер та переведення деяких університетських занять до онлайн-формату.

Влада також почала закривати курорти у найважливішій для країни туристичній галузі, зосередивши відвідувачів у меншій кількості готелів, сподіваючись отримати якомога більше зовнішніх доходів у високий сезон.

Держава також має намір прискорити плани переходу на ширше використання сонячної енергії. За рік національна електромережа Куби пережила півдюжини цілковитих колапсів у міру погіршення ситуації на острові.

У неділю Мексика направила на острів два кораблі ВМС із понад 800 тоннами гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування та засоби особистої гігієни.

Мексика відправила на Кубу два кораблі з гуманітарною допомогою та продуктами09.02.26, 05:48 • 2720 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
