США закликали громадян у Мексиці шукати укриття через спалах насильства після ліквідації лідера картелю
Київ • УНН
Держдепартамент США закликав своїх громадян у Мексиці залишатися в укриттях через загострення ситуації після ліквідації лідера наркокартелю. Бойовики підпалюють авто та блокують дороги, відбуваються перестрілки.
Державний департамент США видав екстрене попередження для американських громадян, які перебувають на півночі Мексики, із закликом залишатися в безпечних приміщеннях та уникати переміщень вулицями. Ситуація в прикордонних регіонах різко загострилася після успішної операції мексиканських силовиків, під час якої було вбито одного з ключових ватажків впливового наркокартелю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Одразу після підтвердження загибелі лідера угруповання бойовики картелю розпочали масові акції залякування, підпалюючи автомобілі та блокуючи основні транспортні артерії в штатах Тамауліпас та Нуево-Леон.
У містах зафіксовано численні перестрілки між бандами та підрозділами національної гвардії, що призвело до фактичного паралічу цивільного життя. Місцева влада закрила школи та державні установи, а авіаперевізники почали масово скасовувати рейси до прикордонних аеропортів через ризики обстрілів.
Дипломатична реакція та заходи безпеки на кордоні
Вашингтон тимчасово обмежив роботу своїх консульських установ у небезпечних районах, перевівши персонал на дистанційний режим роботи. Американські спецслужби координують дії з мексиканськими колегами для запобігання перенесенню насильства на територію США, посилюючи патрулювання прикордонних зон.
Попри заяви мексиканського уряду про контроль над ситуацією, безпекова ситуація залишається нестабільною, оскільки картель намагається продемонструвати силу та помститися за смерть свого керівника.
