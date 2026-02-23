$43.270.00
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 15086 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 22994 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 30282 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 31634 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 44664 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 50910 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41200 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 66208 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 70887 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
США закликали громадян у Мексиці шукати укриття через спалах насильства після ліквідації лідера картелю

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Держдепартамент США закликав своїх громадян у Мексиці залишатися в укриттях через загострення ситуації після ліквідації лідера наркокартелю. Бойовики підпалюють авто та блокують дороги, відбуваються перестрілки.

США закликали громадян у Мексиці шукати укриття через спалах насильства після ліквідації лідера картелю

Державний департамент США видав екстрене попередження для американських громадян, які перебувають на півночі Мексики, із закликом залишатися в безпечних приміщеннях та уникати переміщень вулицями. Ситуація в прикордонних регіонах різко загострилася після успішної операції мексиканських силовиків, під час якої було вбито одного з ключових ватажків впливового наркокартелю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Одразу після підтвердження загибелі лідера угруповання бойовики картелю розпочали масові акції залякування, підпалюючи автомобілі та блокуючи основні транспортні артерії в штатах Тамауліпас та Нуево-Леон.

Air Canada припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта через загострення безпекової ситуації22.02.26, 23:22 • 2514 переглядiв

У містах зафіксовано численні перестрілки між бандами та підрозділами національної гвардії, що призвело до фактичного паралічу цивільного життя. Місцева влада закрила школи та державні установи, а авіаперевізники почали масово скасовувати рейси до прикордонних аеропортів через ризики обстрілів.

Дипломатична реакція та заходи безпеки на кордоні

Вашингтон тимчасово обмежив роботу своїх консульських установ у небезпечних районах, перевівши персонал на дистанційний режим роботи. Американські спецслужби координують дії з мексиканськими колегами для запобігання перенесенню насильства на територію США, посилюючи патрулювання прикордонних зон.

Попри заяви мексиканського уряду про контроль над ситуацією, безпекова ситуація залишається нестабільною, оскільки картель намагається продемонструвати силу та помститися за смерть свого керівника.

У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22.02.26, 21:41 • 13495 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Державний департамент США
Bloomberg
Мексика
Сполучені Штати Америки