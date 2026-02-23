США призвали граждан в Мексике искать укрытие из-за вспышки насилия после ликвидации лидера картеля
Киев • УНН
Госдепартамент США призвал своих граждан в Мексике оставаться в укрытиях из-за обострения ситуации после ликвидации лидера наркокартеля. Боевики поджигают автомобили и блокируют дороги, происходят перестрелки.
Государственный департамент США выпустил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся на севере Мексики, с призывом оставаться в безопасных помещениях и избегать перемещений по улицам. Ситуация в приграничных регионах резко обострилась после успешной операции мексиканских силовиков, в ходе которой был убит один из ключевых главарей влиятельного наркокартеля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Сразу после подтверждения гибели лидера группировки боевики картеля начали массовые акции запугивания, поджигая автомобили и блокируя основные транспортные артерии в штатах Тамаулипас и Нуэво-Леон.
В городах зафиксированы многочисленные перестрелки между бандами и подразделениями национальной гвардии, что привело к фактическому параличу гражданской жизни. Местные власти закрыли школы и государственные учреждения, а авиаперевозчики начали массово отменять рейсы в приграничные аэропорты из-за рисков обстрелов.
Дипломатическая реакция и меры безопасности на границе
Вашингтон временно ограничил работу своих консульских учреждений в опасных районах, переведя персонал на дистанционный режим работы. Американские спецслужбы координируют действия с мексиканскими коллегами для предотвращения переноса насилия на территорию США, усиливая патрулирование приграничных зон.
Несмотря на заявления мексиканского правительства о контроле над ситуацией, ситуация с безопасностью остается нестабильной, поскольку картель пытается продемонстрировать силу и отомстить за смерть своего руководителя.
