США призвали граждан в Мексике искать укрытие из-за вспышки насилия после ликвидации лидера картеля

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 7538 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 15171 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 23059 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 30346 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 31691 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 44705 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 50937 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 41207 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 66223 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 70910 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
89%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
москву атаковали БПЛА - в столице рф ограничили работу аэропортовVideo22 февраля, 14:04 • 5372 просмотра
Венгрия не будет прекращать электроснабжение Украины - Сийярто объяснил причины22 февраля, 14:27 • 5892 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен22 февраля, 14:55 • 21788 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Киевскую область возросло до 17, четверо из них – дети22 февраля, 15:44 • 7572 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки19:41 • 13510 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 82211 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 91879 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 99990 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 112114 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 150180 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Сырский
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Село
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 40093 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 42061 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 42248 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 33430 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 35943 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Хранитель

США призвали граждан в Мексике искать укрытие из-за вспышки насилия после ликвидации лидера картеля

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Госдепартамент США призвал своих граждан в Мексике оставаться в укрытиях из-за обострения ситуации после ликвидации лидера наркокартеля. Боевики поджигают автомобили и блокируют дороги, происходят перестрелки.

США призвали граждан в Мексике искать укрытие из-за вспышки насилия после ликвидации лидера картеля

Государственный департамент США выпустил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся на севере Мексики, с призывом оставаться в безопасных помещениях и избегать перемещений по улицам. Ситуация в приграничных регионах резко обострилась после успешной операции мексиканских силовиков, в ходе которой был убит один из ключевых главарей влиятельного наркокартеля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сразу после подтверждения гибели лидера группировки боевики картеля начали массовые акции запугивания, поджигая автомобили и блокируя основные транспортные артерии в штатах Тамаулипас и Нуэво-Леон.

Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью22.02.26, 23:22 • 2526 просмотров

В городах зафиксированы многочисленные перестрелки между бандами и подразделениями национальной гвардии, что привело к фактическому параличу гражданской жизни. Местные власти закрыли школы и государственные учреждения, а авиаперевозчики начали массово отменять рейсы в приграничные аэропорты из-за рисков обстрелов.

Дипломатическая реакция и меры безопасности на границе

Вашингтон временно ограничил работу своих консульских учреждений в опасных районах, переведя персонал на дистанционный режим работы. Американские спецслужбы координируют действия с мексиканскими коллегами для предотвращения переноса насилия на территорию США, усиливая патрулирование приграничных зон.

Несмотря на заявления мексиканского правительства о контроле над ситуацией, ситуация с безопасностью остается нестабильной, поскольку картель пытается продемонстрировать силу и отомстить за смерть своего руководителя.

В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки22.02.26, 21:41 • 13579 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Мексика
Соединённые Штаты