Мексика відправила на Кубу два кораблі з гуманітарною допомогою та продуктами

Мексиканський уряд задіяв два військові кораблі для доставки 800 тонн продовольства на Кубу, де ситуація з продуктами стала критичною. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Судна вирушили з порту Веракрус і мають прибути до Гавани за чотири дні. Перший корабель транспортує 500 тонн рису, квасолі та засобів гігієни, а другий – майже 300 тонн сухого молока.

Міністерство закордонних справ Мексики назвало цей жест частиною "довгої історії солідарності" між країнами. Наразі відправки очікують ще 1500 тонн продуктів.

Геополітичне балансування Мехіко

Постачання продовольства дозволяє Мексиці підтримувати Кубу, уникаючи прямих санкцій США, які насамперед стосуються енергетичного сектору. Допомога стала особливо важливою після припинення паливної підтримки з боку Венесуели. Мехіко робить ставку на гуманітарний аспект, щоб запобігти продовольчій катастрофі в регіоні.

