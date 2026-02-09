$43.140.00
8 лютого, 19:59 • 9758 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 21554 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 25074 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 25537 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 26453 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 22418 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15439 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12544 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24751 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38965 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Мексика відправила на Кубу два кораблі з гуманітарною допомогою та продуктами

Київ • УНН

 • 294 перегляди

До Куби із Мексики вирушили два військові кораблі,я кі перевозять гуманітарну допомогу. Таким чином уряд Мексики продовжує довгу історію солідарності між країнами.

Мексика відправила на Кубу два кораблі з гуманітарною допомогою та продуктами

Мексиканський уряд задіяв два військові кораблі для доставки 800 тонн продовольства на Кубу, де ситуація з продуктами стала критичною. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Судна вирушили з порту Веракрус і мають прибути до Гавани за чотири дні. Перший корабель транспортує 500 тонн рису, квасолі та засобів гігієни, а другий – майже 300 тонн сухого молока.

Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа24.01.26, 03:47 • 8991 перегляд

Міністерство закордонних справ Мексики назвало цей жест частиною "довгої історії солідарності" між країнами. Наразі відправки очікують ще 1500 тонн продуктів.

Геополітичне балансування Мехіко

Постачання продовольства дозволяє Мексиці підтримувати Кубу, уникаючи прямих санкцій США, які насамперед стосуються енергетичного сектору. Допомога стала особливо важливою після припинення паливної підтримки з боку Венесуели. Мехіко робить ставку на гуманітарний аспект, щоб запобігти продовольчій катастрофі в регіоні. 

Трамп оголосив про припинення поставок мексиканської нафти на Кубу під тиском США03.02.26, 04:20 • 4975 переглядiв

Степан Гафтко

