Мексика отправила на Кубу два корабля с гуманитарной помощью и продуктами

Мексиканское правительство задействовало два военных корабля для доставки 800 тонн продовольствия на Кубу, где ситуация с продуктами стала критической. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Суда отправились из порта Веракрус и должны прибыть в Гавану через четыре дня. Первый корабль транспортирует 500 тонн риса, фасоли и средств гигиены, а второй – почти 300 тонн сухого молока.

Министерство иностранных дел Мексики назвало этот жест частью "долгой истории солидарности" между странами. Сейчас отправки ожидают еще 1500 тонн продуктов.

Геополитическое балансирование Мехико

Поставки продовольствия позволяют Мексике поддерживать Кубу, избегая прямых санкций США, которые прежде всего касаются энергетического сектора. Помощь стала особенно важной после прекращения топливной поддержки со стороны Венесуэлы. Мехико делает ставку на гуманитарный аспект, чтобы предотвратить продовольственную катастрофу в регионе.

