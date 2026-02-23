Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать
Киев • УНН
Национальный банк Украины с 25 февраля 2026 года вводит в обращение обновленные 200-гривневые банкноты. На них появится патриотический слоган "Слава Украине! Героям слава!".
Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" отныне и на банкнотах номиналом 200 гривен, они появятся в обращении с 25 февраля в рамках планового выпуска, сообщили в НБУ в понедельник, пишет УНН.
Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 года вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен
Как они будут выглядеть?
В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!".
Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года.
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на модифицированные. Они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления
