Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати

Ексклюзив
13:20 • 798 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 2086 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 4920 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 12649 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 18297 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 18566 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 29934 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 41910 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 40676 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 62016 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23 лютого, 04:34
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto23 лютого, 04:51
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
13:20
Ексклюзив
13:20 • 770 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
13:02
Ексклюзив
13:02 • 2060 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 10:00
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 133527 перегляди
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Національний банк України з 25 лютого 2026 року вводить в обіг оновлені 200-гривневі банкноти. На них з'явиться патріотичний слоган "Слава Україні! Героям слава!".

Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати

Гасло "Слава Україні! Героям слава!" відтепер і на банкнотах номіналом 200 гривень, вони з’являться в обігу з 25 лютого у межах планового випуску, повідомили в НБУ у понеділок, пише УНН.

Національний банк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень

- повідомили у регуляторі.

Як вони виглядатимуть?

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка на модифіковані. Вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення

- наголосили у НБУ.

НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років20.02.26, 15:29 • 31536 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоФінанси
Війна в Україні
Національний банк України
Україна