Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали

$43.270.01
50.920.00
ukenru
14:29 • 302 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 21895 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 28563 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 19191 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 24895 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 28015 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 23466 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 33648 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 42675 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 41167 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
91%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине23 февраля, 04:34 • 28739 просмотра
ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - ГенштабPhoto23 февраля, 04:51 • 45099 просмотра
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 42950 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 47255 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 25673 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 2020 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 21934 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 28616 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 129119 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 138614 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 48467 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 63752 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 64136 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 63212 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 44925 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публичное обсуждение деталей интервью Валерия Залужного неуместно, поскольку касается воюющей армии. Он не общался с Залужным после публикации.

Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное интервью посла Украины в Великобритании и бывшего Главкома Валерия Залужного. Он заявил, что не считает правильным публично обсуждать детали сказанного, поскольку это касается армии, которая сейчас воюет. Об этом Зеленский сказал в интервью AFP, передает УНН.

Я считаю, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, также очень некрасиво, потому что никто от этого не выиграет, все же, речь идет о нашей армии. Она сегодня воюет. И он, я считаю, не будет, скажем так, хорошо выглядеть, если там разговаривать об этом и продолжать. Поэтому, ну сказал и сказал 

- отметил Зеленский.

Также, Президент подтвердил, что не общался с Валерием Залужным после публикации интервью.

Напомним

Бывший Главком ВСУ Валерий Залужный дал резонансное интервью, где рассказал о провале контрнаступления 2023 года из-за нехватки ресурсов и обысках СБУ в 2022 году, которые он расценил как акт запугивания. Он рассказал, что предупреждал Офис Президента о готовности вызвать военных для защиты командного центра.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Обыск
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Великобритания
Владимир Зеленский
Валерий Залужный