Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное интервью посла Украины в Великобритании и бывшего Главкома Валерия Залужного. Он заявил, что не считает правильным публично обсуждать детали сказанного, поскольку это касается армии, которая сейчас воюет. Об этом Зеленский сказал в интервью AFP, передает УНН.

Я считаю, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, также очень некрасиво, потому что никто от этого не выиграет, все же, речь идет о нашей армии. Она сегодня воюет. И он, я считаю, не будет, скажем так, хорошо выглядеть, если там разговаривать об этом и продолжать. Поэтому, ну сказал и сказал - отметил Зеленский.

Также, Президент подтвердил, что не общался с Валерием Залужным после публикации интервью.

Напомним

Бывший Главком ВСУ Валерий Залужный дал резонансное интервью, где рассказал о провале контрнаступления 2023 года из-за нехватки ресурсов и обысках СБУ в 2022 году, которые он расценил как акт запугивания. Он рассказал, что предупреждал Офис Президента о готовности вызвать военных для защиты командного центра.