Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на резонансне інтерв’ю посла України у Великій Британії і колишнього Головкома Валерія Залужного. Він заявив, що не вважає правильним публічно обговорювати деталі сказаного, оскільки це стосується армії, яка нині воює. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, передає УНН.

Я вважаю, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно, бо ніхто з цього не виграє все ж таки, йдеться про нашу армію. Вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не буде, скажімо так, гарно виглядати, якщо там розмовляти про це і продовжувати. Тому, ну сказав і сказав