Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі

14:29 • 438 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 22726 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 29663 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 19784 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 25500 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 28466 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 23694 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 33815 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 42718 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 41199 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб23 лютого, 04:51
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі23 лютого, 08:38
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття11:24
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду11:50
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 2184 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 22726 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 29664 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 129616 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 139099 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 16814 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 49271 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 63960 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 64329 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 63397 перегляди
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічне обговорення деталей інтерв'ю Валерія Залужного недоречне, оскільки стосується армії, що воює. Він не спілкувався із Залужним після публікації.

Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на резонансне інтерв’ю посла України у Великій Британії і колишнього Головкома Валерія Залужного. Він заявив, що не вважає правильним публічно обговорювати деталі сказаного, оскільки це стосується армії, яка нині воює. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, передає УНН.

Я вважаю, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно, бо ніхто з цього не виграє все ж таки, йдеться про нашу армію. Вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не буде, скажімо так, гарно виглядати, якщо там розмовляти про це і продовжувати. Тому, ну сказав і сказав 

- зазначив Зеленський.

Також, Президент підтвердив, що не спілкувався із Валерієм Залужним після публікування інтерв’ю.

Нагадаємо

Колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний дав резонансе інтерв’ю, де розповів про провал контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів та обшуки СБУ у 2022 році, які він розцінив як акт залякування. Він розповів, що попереджав Офіс Президента про готовність викликати військових для захисту командного центру.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Обшук
Війна в Україні
Служба безпеки України
Велика Британія
Володимир Зеленський
Валерій Залужний