Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічне обговорення деталей інтерв'ю Валерія Залужного недоречне, оскільки стосується армії, що воює. Він не спілкувався із Залужним після публікації.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на резонансне інтерв’ю посла України у Великій Британії і колишнього Головкома Валерія Залужного. Він заявив, що не вважає правильним публічно обговорювати деталі сказаного, оскільки це стосується армії, яка нині воює. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, передає УНН.
Я вважаю, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно, бо ніхто з цього не виграє все ж таки, йдеться про нашу армію. Вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не буде, скажімо так, гарно виглядати, якщо там розмовляти про це і продовжувати. Тому, ну сказав і сказав
Також, Президент підтвердив, що не спілкувався із Валерієм Залужним після публікування інтерв’ю.
Нагадаємо
Колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний дав резонансе інтерв’ю, де розповів про провал контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів та обшуки СБУ у 2022 році, які він розцінив як акт залякування. Він розповів, що попереджав Офіс Президента про готовність викликати військових для захисту командного центру.