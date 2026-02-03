Трамп объявил о прекращении поставок мексиканской нефти на Кубу под давлением США

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 6382 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 12382 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 12520 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 17651 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 14747 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 11867 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 11337 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 19778 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 25182 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 40436 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.3м/с
74%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии2 февраля, 16:49 • 3316 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 10746 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 14073 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 7130 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ23:34 • 6080 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 17647 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 14087 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 19776 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 60439 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 34322 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 7144 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 10757 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 10976 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 11378 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 11486 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

Трамп объявил о прекращении поставок мексиканской нефти на Кубу под давлением США

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Мексика прекратит поставки нефти на Кубу после переговоров Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Это решение, вызванное санкционным давлением США, может привести к гуманитарному кризису на Кубе, где запасов нефти хватит всего на 15-20 дней.

Трамп объявил о прекращении поставок мексиканской нефти на Кубу под давлением США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу, что стало результатом усиления санкционного давления Вашингтона на Гавану. В понедельник, 2 февраля, глава Белого дома подтвердил, что после его переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и подписания указа о таможенных ограничениях, ключевой энергетический канал для острова был фактически перекрыт. Об этом пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить высокие импортные пошлины против любой страны, прямо или косвенно поставляющей нефть на Кубу.

"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положение01.02.26, 00:33 • 25380 просмотров

Этот шаг поставил Мехико перед выбором: продолжать гуманитарную поддержку Гаваны или сохранить беспошлинную торговлю с США. По словам Трампа, после его прямого обращения к Шейнбаум, мексиканская сторона согласилась остановить отгрузку энергоресурсов.

Я сказал ей: "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы отправляли туда нефть". И она не отправляла

– заявил Трамп журналистам, подчеркнув, что на Кубе сейчас "нет ни денег, ни нефти".

Угроза гуманитарного коллапса на острове

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментируя отмену последней партии топлива, назвала это "суверенным решением", однако предупредила, что действия США могут спровоцировать на Кубе масштабный гуманитарный кризис. По данным аналитиков Kpler, из-за блокады Венесуэлы и прекращения мексиканских поставок запасов нефти на острове осталось лишь на 15-20 дней. Уже сейчас во многих регионах Кубы ежедневные отключения электроэнергии длятся до 12 часов, что ставит под угрозу работу больниц и системы водоснабжения.

Кубе осталось запасов нефти на 15-20 дней из-за энергетической блокады Трампа30.01.26, 07:34 • 4833 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Выборы в США
Отключение света
Электроэнергия
Куба
Белый дом
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты