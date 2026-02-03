Трамп объявил о прекращении поставок мексиканской нефти на Кубу под давлением США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу, что стало результатом усиления санкционного давления Вашингтона на Гавану. В понедельник, 2 февраля, глава Белого дома подтвердил, что после его переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и подписания указа о таможенных ограничениях, ключевой энергетический канал для острова был фактически перекрыт. Об этом пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить высокие импортные пошлины против любой страны, прямо или косвенно поставляющей нефть на Кубу.

Этот шаг поставил Мехико перед выбором: продолжать гуманитарную поддержку Гаваны или сохранить беспошлинную торговлю с США. По словам Трампа, после его прямого обращения к Шейнбаум, мексиканская сторона согласилась остановить отгрузку энергоресурсов.

Я сказал ей: "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы отправляли туда нефть". И она не отправляла – заявил Трамп журналистам, подчеркнув, что на Кубе сейчас "нет ни денег, ни нефти".

Угроза гуманитарного коллапса на острове

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментируя отмену последней партии топлива, назвала это "суверенным решением", однако предупредила, что действия США могут спровоцировать на Кубе масштабный гуманитарный кризис. По данным аналитиков Kpler, из-за блокады Венесуэлы и прекращения мексиканских поставок запасов нефти на острове осталось лишь на 15-20 дней. Уже сейчас во многих регионах Кубы ежедневные отключения электроэнергии длятся до 12 часов, что ставит под угрозу работу больниц и системы водоснабжения.

