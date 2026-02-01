$42.850.00
17:53 • 8602 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 14081 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 13218 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 14100 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 13891 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 11435 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 10730 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5998 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11140 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18520 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил "международное чрезвычайное положение" из-за ситуации в отношениях с США. Куба считает, что действия правительства США представляют "чрезвычайную угрозу" для национальной безопасности.

"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положение

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил "международное чрезвычайное положение" из-за ситуации в отношениях с США. Об этом он сообщил в соцсети X, информирует УНН.

Подробности

По словам дипломата, народ Кубы, при солидарности международного сообщества, считает, что ситуация в отношении правительства США представляет "необычную и чрезвычайную угрозу, которая полностью или в значительной степени исходит от антикубинского неофашистского правого крыла США".

Для национальной безопасности и внешней политики всех стран, международного мира и безопасности, а также для выживания человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата

- написал Родригес.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы, вводя новую систему пошлин. Это позволит США вводить тарифы на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Чрезвычайное положение введено "на фоне глубокого экономического кризиса на Кубе", где из-за нехватки топлива начались массовые отключения света и дефицит продуктов.

Трамп открыто призвал иранские и кубинские власти "заключить сделку, пока не поздно", намекая на возможность еще более жестких мер в случае отказа от демократических реформ.

Вадим Хлюдзинский

