"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положение
Киев • УНН
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил "международное чрезвычайное положение" из-за ситуации в отношениях с США. Куба считает, что действия правительства США представляют "чрезвычайную угрозу" для национальной безопасности.
Подробности
По словам дипломата, народ Кубы, при солидарности международного сообщества, считает, что ситуация в отношении правительства США представляет "необычную и чрезвычайную угрозу, которая полностью или в значительной степени исходит от антикубинского неофашистского правого крыла США".
Для национальной безопасности и внешней политики всех стран, международного мира и безопасности, а также для выживания человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата
Контекст
Накануне президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы, вводя новую систему пошлин. Это позволит США вводить тарифы на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Чрезвычайное положение введено "на фоне глубокого экономического кризиса на Кубе", где из-за нехватки топлива начались массовые отключения света и дефицит продуктов.
Трамп открыто призвал иранские и кубинские власти "заключить сделку, пока не поздно", намекая на возможность еще более жестких мер в случае отказа от демократических реформ.
