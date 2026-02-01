$42.850.00
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 14185 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 13284 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 14161 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 13941 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 11457 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 10748 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6008 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11143 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18524 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив "міжнародний надзвичайний стан" через ситуацію у відносинах зі США. Куба вважає, що дії уряду США становлять "надзвичайну загрозу" для національної безпеки.

"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний стан

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив "міжнародний надзвичайний стан" через ситуацію у відносинах зі США. Про це він повідомив у соцмережі X, інформує УНН.

Деталі

За словами дипломата, народ Куби, за солідарності міжнародної спільноти, вважає, що ситуація стосовно уряду США становить "незвичайну та надзвичайну загрозу, яка повністю або значною мірою походить від антикубинського неофашистського правого крила США".

Для національної безпеки та зовнішньої політики всіх країн, міжнародного миру та безпеки, а також для виживання людства перед обличчям ядерної загрози та зміни клімату

- написав Родрігес.

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби, запроваджуючи нову систему мит. Це дозволить США вводити тарифи на товари з країн, які постачають нафту на Кубу. Надзвичайний стан запроваджено "на тлі глибокої економічної кризи на Кубі", де через нестачу пального почалися масові відключення світла та дефіцит продуктів.

Трамп відкрито закликав іранську та кубинську владу "укласти угоду, поки не пізно", натякаючи на можливість ще жорсткіших заходів у разі відмови від демократичних реформ.

