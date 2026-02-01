"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний стан
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив "міжнародний надзвичайний стан" через ситуацію у відносинах зі США. Куба вважає, що дії уряду США становлять "надзвичайну загрозу" для національної безпеки.
Деталі
За словами дипломата, народ Куби, за солідарності міжнародної спільноти, вважає, що ситуація стосовно уряду США становить "незвичайну та надзвичайну загрозу, яка повністю або значною мірою походить від антикубинського неофашистського правого крила США".
Для національної безпеки та зовнішньої політики всіх країн, міжнародного миру та безпеки, а також для виживання людства перед обличчям ядерної загрози та зміни клімату
Контекст
Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби, запроваджуючи нову систему мит. Це дозволить США вводити тарифи на товари з країн, які постачають нафту на Кубу. Надзвичайний стан запроваджено "на тлі глибокої економічної кризи на Кубі", де через нестачу пального почалися масові відключення світла та дефіцит продуктів.
Трамп відкрито закликав іранську та кубинську владу "укласти угоду, поки не пізно", натякаючи на можливість ще жорсткіших заходів у разі відмови від демократичних реформ.
