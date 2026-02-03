Трамп оголосив про припинення поставок мексиканської нафти на Кубу під тиском США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мексика припинить постачання нафти на Кубу, що стало результатом посилення санкційного тиску Вашингтона на Гавану. У понеділок, 2 лютого, глава Білого дому підтвердив, що після його переговорів із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум та підписання указу про митні обмеження, ключовий енергетичний канал для острова було фактично перекрито. Про це пише УНН.

Деталі

Минулого тижня Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє запроваджувати високі імпортні мита проти будь-якої країни, що прямо чи опосередковано постачає нафту на Кубу.

Цей крок поставив Мехіко перед вибором: продовжувати гуманітарну підтримку Гавани чи зберегти безмитну торгівлю зі США. За словами Трампа, після його прямого звернення до Шейнбаум, мексиканська сторона погодилася зупинити відвантаження енергоресурсів.

Я сказав їй: "Послухайте, ми не хочемо, щоб ви відправляли туди нафту". І вона не відправляла – заявив Трамп журналістам, підкресливши, що на Кубі зараз "немає ні грошей, ні нафти".

Загроза гуманітарного колапсу на острові

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, коментуючи скасування останньої партії палива, назвала це "суверенним рішенням", проте попередила, що дії США можуть спровокувати на Кубі масштабну гуманітарну кризу. За даними аналітиків Kpler, через блокаду Венесуели та припинення мексиканських поставок запасів нафти на острові залишилося лише на 15-20 днів. Вже зараз у багатьох регіонах Куби щоденні відключення електроенергії тривають до 12 годин, що ставить під загрозу роботу лікарень та системи водопостачання.

