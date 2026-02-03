$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 5282 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 11296 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 11929 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 16843 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 14306 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11671 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11206 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 19441 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25070 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40274 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Трамп оголосив про припинення поставок мексиканської нафти на Кубу під тиском США

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Мексика припинить постачання нафти на Кубу після переговорів Трампа з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Це рішення, викликане санкційним тиском США, може призвести до гуманітарної кризи на Кубі, де запасів нафти вистачить лише на 15-20 днів.

Трамп оголосив про припинення поставок мексиканської нафти на Кубу під тиском США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мексика припинить постачання нафти на Кубу, що стало результатом посилення санкційного тиску Вашингтона на Гавану. У понеділок, 2 лютого, глава Білого дому підтвердив, що після його переговорів із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум та підписання указу про митні обмеження, ключовий енергетичний канал для острова було фактично перекрито. Про це пише УНН.

Деталі

Минулого тижня Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє запроваджувати високі імпортні мита проти будь-якої країни, що прямо чи опосередковано постачає нафту на Кубу.

"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний стан01.02.26, 00:33 • 25379 переглядiв

Цей крок поставив Мехіко перед вибором: продовжувати гуманітарну підтримку Гавани чи зберегти безмитну торгівлю зі США. За словами Трампа, після його прямого звернення до Шейнбаум, мексиканська сторона погодилася зупинити відвантаження енергоресурсів.

Я сказав їй: "Послухайте, ми не хочемо, щоб ви відправляли туди нафту". І вона не відправляла

– заявив Трамп журналістам, підкресливши, що на Кубі зараз "немає ні грошей, ні нафти".

Загроза гуманітарного колапсу на острові

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, коментуючи скасування останньої партії палива, назвала це "суверенним рішенням", проте попередила, що дії США можуть спровокувати на Кубі масштабну гуманітарну кризу. За даними аналітиків Kpler, через блокаду Венесуели та припинення мексиканських поставок запасів нафти на острові залишилося лише на 15-20 днів. Вже зараз у багатьох регіонах Куби щоденні відключення електроенергії тривають до 12 годин, що ставить під загрозу роботу лікарень та системи водопостачання.

Кубі залишилося запасів нафти на 15-20 днів через енергетичну блокаду Трампа30.01.26, 07:34 • 4833 перегляди

Степан Гафтко

