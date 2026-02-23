Дроны СБУ поразили сверхважный узел транспортировки российской нефти "Калейкино" в Татарстане - источники
Киев • УНН
Беспилотники СБУ в ночь на 23 февраля поразили узел транспортировки на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане. В результате атаки на станции прогремело шесть взрывов, возник масштабный пожар.
В ночь на 23 февраля беспилотники Службы безопасности Украины поразили узел транспортировки на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи города Альметьевск в Татарстане, который принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.
Детали
"Этой ночью дальнобойные беспилотники СБУ устроили "хлопок" на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи г. Альметьевск в Татарстане. Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт. Станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба", - сообщили источники.
Собеседник отмечает, что во время атаки беспилотников СБУ на "Калейкино" прозвучало шесть взрывов, после чего начался масштабный пожар. На территории станции горят резервуары с нефтью. Расстояние от границы Украины до НПС - более 1200 километров.
"СБУ системно работает над урезанием добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и дальше, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику россии", - добавил информированный источник в СБУ.
Напомним
В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция вблизи Альметьевска. Власти подтвердили возгорание, заявив о падении обломков нейтрализованных дронов.