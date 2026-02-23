$43.270.01
Эксклюзив
13:20 • 15639 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 20134 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 14747 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 20249 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 24436 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - Федоров
10:16 • 21672 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 32278 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 42389 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 40964 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 62398 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
Дроны СБУ поразили сверхважный узел транспортировки российской нефти "Калейкино" в Татарстане - источники

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Беспилотники СБУ в ночь на 23 февраля поразили узел транспортировки на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане. В результате атаки на станции прогремело шесть взрывов, возник масштабный пожар.

Дроны СБУ поразили сверхважный узел транспортировки российской нефти "Калейкино" в Татарстане - источники

В ночь на 23 февраля беспилотники Службы безопасности Украины поразили узел транспортировки на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи города Альметьевск в Татарстане, который принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

"Этой ночью дальнобойные беспилотники СБУ устроили "хлопок" на главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи г. Альметьевск в Татарстане. Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт. Станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба", - сообщили источники.

Собеседник отмечает, что во время атаки беспилотников СБУ на "Калейкино" прозвучало шесть взрывов, после чего начался масштабный пожар. На территории станции горят резервуары с нефтью. Расстояние от границы Украины до НПС - более 1200 километров.

"СБУ системно работает над урезанием добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и дальше, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику россии", - добавил информированный источник в СБУ.

Напомним

В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция вблизи Альметьевска. Власти подтвердили возгорание, заявив о падении обломков нейтрализованных дронов.

Павел Башинский

