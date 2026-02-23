У татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу альметьєвська
Київ • УНН
У татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу альметьєвська. Влада підтвердила загоряння, заявивши про падіння уламків нейтралізованих дронів.
У ніч на 23 лютого мешканці Альметьєвська повідомили про серію потужних вибухів та масштабну пожежу в районі місцевої промислової зони. Влада Татарстану підтвердила факт атаки безпілотників, заявивши про локальне загоряння, яке виникло нібито внаслідок падіння уламків нейтралізованих дронів. Про це пише УНН.
Деталі
Згідно з аналізом відеоматеріалів та геолокацією з місця події, Телеграм-каналі ASRTA повідомляє, що пожежа виникла на території нафтоперекачувальної станції, розташованої біля села калейкіно.
Попри офіційні заяви адміністрації про відсутність постраждалих та повний контроль над ситуацією, на кадрах з місця інциденту видно значне задимлення та інтенсивний вогонь на промисловому об'єкті.
Екстренні служби продовжують роботу над ліквідацією наслідків влучання, тоді як місцеві органи влади намагаються заспокоїти населення, заперечуючи наявність прямої загрози для житлових кварталів.
