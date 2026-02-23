$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 12609 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 25746 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 29862 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 36880 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 36428 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 46803 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 52565 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42213 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 68375 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 74268 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
У татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу альметьєвська

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу альметьєвська. Влада підтвердила загоряння, заявивши про падіння уламків нейтралізованих дронів.

У татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу альметьєвська

У ніч на 23 лютого мешканці Альметьєвська повідомили про серію потужних вибухів та масштабну пожежу в районі місцевої промислової зони. Влада Татарстану підтвердила факт атаки безпілотників, заявивши про локальне загоряння, яке виникло нібито внаслідок падіння уламків нейтралізованих дронів. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з аналізом відеоматеріалів та геолокацією з місця події, Телеграм-каналі ASRTA повідомляє, що пожежа виникла на території нафтоперекачувальної станції, розташованої біля села калейкіно.

Попри офіційні заяви адміністрації про відсутність постраждалих та повний контроль над ситуацією, на кадрах з місця інциденту видно значне задимлення та інтенсивний вогонь на промисловому об'єкті.

Екстренні служби продовжують роботу над ліквідацією наслідків влучання, тоді як місцеві органи влади намагаються заспокоїти населення, заперечуючи наявність прямої загрози для житлових кварталів.

москву атакували БПЛА - у столиці рф обмежили роботу аеропортів22.02.26, 16:04 • 8536 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Село
Енергетика