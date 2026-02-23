В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция вблизи Альметьевска

В ночь на 23 февраля жители Альметьевска сообщили о серии мощных взрывов и масштабном пожаре в районе местной промышленной зоны. Власти Татарстана подтвердили факт атаки беспилотников, заявив о локальном возгорании, которое возникло якобы в результате падения обломков нейтрализованных дронов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно анализу видеоматериалов и геолокации с места происшествия, Телеграм-канал ASRTA сообщает, что пожар возник на территории нефтеперекачивающей станции, расположенной возле села Калейкино.

Несмотря на официальные заявления администрации об отсутствии пострадавших и полном контроле над ситуацией, на кадрах с места инцидента видно значительное задымление и интенсивный огонь на промышленном объекте.

Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий попадания, тогда как местные органы власти пытаются успокоить население, отрицая наличие прямой угрозы для жилых кварталов.

москву атаковали БПЛА - в столице рф ограничили работу аэропортов