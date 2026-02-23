$43.270.00
22 февраля, 19:57 • 12545 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 25620 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 29752 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 36775 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 36355 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 46773 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 52533 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42197 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68329 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 74187 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция вблизи Альметьевска

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция вблизи Альметьевска. Власти подтвердили возгорание, заявив о падении обломков нейтрализованных дронов.

В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция вблизи Альметьевска

В ночь на 23 февраля жители Альметьевска сообщили о серии мощных взрывов и масштабном пожаре в районе местной промышленной зоны. Власти Татарстана подтвердили факт атаки беспилотников, заявив о локальном возгорании, которое возникло якобы в результате падения обломков нейтрализованных дронов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно анализу видеоматериалов и геолокации с места происшествия, Телеграм-канал ASRTA сообщает, что пожар возник на территории нефтеперекачивающей станции, расположенной возле села Калейкино.

Несмотря на официальные заявления администрации об отсутствии пострадавших и полном контроле над ситуацией, на кадрах с места инцидента видно значительное задымление и интенсивный огонь на промышленном объекте.

Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий попадания, тогда как местные органы власти пытаются успокоить население, отрицая наличие прямой угрозы для жилых кварталов.

москву атаковали БПЛА - в столице рф ограничили работу аэропортов22.02.26, 16:04 • 8412 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Энергетика