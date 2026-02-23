$43.270.01
Ексклюзив
13:20 • 12984 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 16451 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 12797 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 18204 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 22824 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 20890 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 31690 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 42292 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 40901 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 62312 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 122 перегляди
Дрони СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти "Калейкіно" в татарстані - джерела

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Безпілотники СБУ у ніч на 23 лютого уразили вузол транспортування на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" в Татарстані. Внаслідок атаки на станції пролунало шість вибухів, виникла масштабна пожежа.

Дрони СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти "Калейкіно" в татарстані - джерела

У ніч на 23 лютого безпілотники Служби безпеки України уразили вузол транспортування на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу міста Альметьєвськ у Татарстані, який приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Про це передає УНН з посиланням на джерела.

Деталі

"Цієї ночі далекобійні безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу м. Альмет’євськ у Татарстані. Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба", - повідомили джерела.

Співрозмовник зазначає, що під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. На території станції палають резервуари з нафтою. Відстань від кордону України до НПС - понад 1200 кілометрів.

"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку росії", - додало поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

У Татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу Альметьєвська. Влада підтвердила загоряння, заявивши про падіння уламків нейтралізованих дронів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Служба безпеки України
Україна