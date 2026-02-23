Дрони СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти "Калейкіно" в татарстані - джерела
Київ • УНН
Безпілотники СБУ у ніч на 23 лютого уразили вузол транспортування на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" в Татарстані. Внаслідок атаки на станції пролунало шість вибухів, виникла масштабна пожежа.
У ніч на 23 лютого безпілотники Служби безпеки України уразили вузол транспортування на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу міста Альметьєвськ у Татарстані, який приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Про це передає УНН з посиланням на джерела.
Деталі
"Цієї ночі далекобійні безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу м. Альмет’євськ у Татарстані. Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба", - повідомили джерела.
Співрозмовник зазначає, що під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. На території станції палають резервуари з нафтою. Відстань від кордону України до НПС - понад 1200 кілометрів.
"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку росії", - додало поінформоване джерело в СБУ.
У Татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу Альметьєвська. Влада підтвердила загоряння, заявивши про падіння уламків нейтралізованих дронів.