13:53 • 5140 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 11418 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 13471 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 12936 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 14337 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 22803 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 33268 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26655 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30588 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28209 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Бритни Спирс опубликовала в Instagram новое откровенное фото без одежды с пляжа. 44-летняя певица позирует спиной к камере, прикрыв ягодицы эмодзи.

Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже

Американская певица Бритни Спирс поделилась новым откровенным фото в своем Instagram. Снимок был опубликован в пятницу без подписи. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Подробности

Похоже, Бритни Спирс вернулась к своим порнографическим выходкам, опубликовав обнаженную фотографию во время отдыха на пляже. 44-летняя певица, которая недавно продала свой культовый музыкальный каталог в рамках шокирующей "знаковой сделки", в пятницу опубликовала пикантный снимок на своей главной странице в Instagram, чтобы поделиться со своими подписчиками. Хитмейкершу Baby One More Time можно было увидеть полностью обнаженной, когда она повернулась спиной к камере и оглянулась через плечо

 - пишет издание.

На снимке светлые волосы певицы собраны в небрежную прическу-полуприческу. Также, на фотоповерх ягодиц добавлено эмодзи в виде красной розы. Фото сделано на песчаном берегу во время отдыха.

Бритни Спирс решила не добавлять никакой подписи к публикации.

Напомним

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс передала права на свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave. Сделка оценивается в сумму около 200 миллионов долларов.

Алла Киосак

Бритни Спирс
