Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Киев • УНН
Бритни Спирс опубликовала в Instagram новое откровенное фото без одежды с пляжа. 44-летняя певица позирует спиной к камере, прикрыв ягодицы эмодзи.
Американская певица Бритни Спирс поделилась новым откровенным фото в своем Instagram. Снимок был опубликован в пятницу без подписи. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Подробности
Похоже, Бритни Спирс вернулась к своим порнографическим выходкам, опубликовав обнаженную фотографию во время отдыха на пляже. 44-летняя певица, которая недавно продала свой культовый музыкальный каталог в рамках шокирующей "знаковой сделки", в пятницу опубликовала пикантный снимок на своей главной странице в Instagram, чтобы поделиться со своими подписчиками. Хитмейкершу Baby One More Time можно было увидеть полностью обнаженной, когда она повернулась спиной к камере и оглянулась через плечо
На снимке светлые волосы певицы собраны в небрежную прическу-полуприческу. Также, на фотоповерх ягодиц добавлено эмодзи в виде красной розы. Фото сделано на песчаном берегу во время отдыха.
Бритни Спирс решила не добавлять никакой подписи к публикации.
Напомним
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс передала права на свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave. Сделка оценивается в сумму около 200 миллионов долларов.