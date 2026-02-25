Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН

$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 лютого, 18:45 • 7920 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 13748 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 12578 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 12781 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 12562 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13404 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14189 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13186 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 25072 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13876 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.9м/с
95%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 3768 перегляди
ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази24 лютого, 20:07 • 3802 перегляди
Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгненняVideo24 лютого, 20:20 • 4192 перегляди
росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса20:49 • 3902 перегляди
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві21:07 • 3658 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 25071 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 36050 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 54211 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 72257 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 75044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 3796 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 11500 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 14084 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 19228 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 28384 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Заступниця міністра оборони України Мар’яна Беца заявила, що Україна ніколи не визнає окупацію та не погодиться на територіальні поступки. Вона закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для зупинення агресора.

Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН

Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки росії. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця міністра оборони України Мар’яна Беца, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість росії окупувати її.

Суверенітет і територіальна цілісність держави – основоположні принципи Статуту ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою

- сказала Беца.

Вона закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для зупинення агресора, посилити санкції, надати Україні додаткові оборонні можливості та гарантії безпеки, а також забезпечити відповідальність росії за заподіяну шкоду.

"Кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває в безпеці, а агресія карається", - резюмувала Беца.

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що європейські країни не налаштовані на підтримку тристоронніх переговорів щодо "української кризи". Він також назвав плани Лондона та Парижа щодо ядерної зброї для Києва безвідповідальними.

Зеленський заявив, що повернення окупованих територій - це лише питання часу23.02.26, 10:34 • 4366 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй