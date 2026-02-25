Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН
Київ • УНН
Заступниця міністра оборони України Мар’яна Беца заявила, що Україна ніколи не визнає окупацію та не погодиться на територіальні поступки. Вона закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для зупинення агресора.
Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки росії. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця міністра оборони України Мар’яна Беца, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість росії окупувати її.
Суверенітет і територіальна цілісність держави – основоположні принципи Статуту ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою
Вона закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для зупинення агресора, посилити санкції, надати Україні додаткові оборонні можливості та гарантії безпеки, а також забезпечити відповідальність росії за заподіяну шкоду.
"Кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває в безпеці, а агресія карається", - резюмувала Беца.
Нагадаємо
Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що європейські країни не налаштовані на підтримку тристоронніх переговорів щодо "української кризи". Він також назвав плани Лондона та Парижа щодо ядерної зброї для Києва безвідповідальними.
Зеленський заявив, що повернення окупованих територій - це лише питання часу23.02.26, 10:34 • 4366 переглядiв