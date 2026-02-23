Зеленський заявив, що повернення окупованих територій - це лише питання часу

Володимир Зеленський заявив, що відновлення контролю над усіма територіями України є питанням часу. Водночас він наголосив, що спроба зробити це зараз призвела б до мільйонних втрат і Україна не має достатньо ресурсів для такого кроку. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю для BBC News, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський зазначив, що негайне повернення територій означало б надто високу ціну.

"У будь-якому разі, ми цього досягнемо. Це абсолютно зрозуміло. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей – мільйони людей, тому що російська армія велика і ми розуміємо ціну таких кроків. Нам би не вистачило людей. Ми б їх втратили. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого", - каже президент

Також, за словами президента, наразі, Україна не має достатньої кількості озброєння

"І в нас, також, немає достатньої кількості зброї. Це залежить не тільки від нас, а й від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає, але повернення до справедливих кордонів 1991 року - це безсумнівна перемога справедливості", - підкреслив Володимир Зеленський

Нагадаємо

18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-рф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап – узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним. За словами Зеленського, територіальні питання поки залишаються без прогресу.