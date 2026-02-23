$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 6488 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 19506 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 39764 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 38410 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 44307 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 42114 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 49423 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 54852 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 43417 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Зеленський заявив, що повернення окупованих територій - це лише питання часу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що відновлення контролю над усіма територіями України є питанням часу, але зараз це призвело б до мільйонних втрат. Президент наголосив на нестачі ресурсів та озброєння для такого кроку.

Зеленський заявив, що повернення окупованих територій - це лише питання часу

Володимир Зеленський заявив, що відновлення контролю над усіма територіями України є питанням часу. Водночас він наголосив, що спроба зробити це зараз призвела б до мільйонних втрат і Україна не має достатньо ресурсів для такого кроку. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю для BBC News, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський зазначив, що негайне повернення територій означало б надто високу ціну.

"У будь-якому разі, ми цього досягнемо. Це абсолютно зрозуміло. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей – мільйони людей, тому що російська армія велика і ми розуміємо ціну таких кроків. Нам би не вистачило людей. Ми б їх втратили. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого", - каже президент

Також, за словами президента, наразі, Україна не має достатньої кількості озброєння

"І в нас, також, немає достатньої кількості зброї. Це залежить не тільки від нас, а й від наших партнерів. Станом на сьогодні цього немає, але повернення до справедливих кордонів 1991 року - це безсумнівна перемога справедливості", - підкреслив Володимир Зеленський

Нагадаємо

 18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-рф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап – узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним.  За словами Зеленського, територіальні питання поки залишаються без прогресу. 

Алла Кіосак

