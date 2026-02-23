$43.270.01
Зеленский заявил, что возвращение оккупированных территорий — это лишь вопрос времени

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что восстановление контроля над всеми территориями Украины является вопросом времени, но сейчас это привело бы к миллионным потерям. Президент отметил нехватку ресурсов и вооружения для такого шага.

Зеленский заявил, что возвращение оккупированных территорий — это лишь вопрос времени

Владимир Зеленский заявил, что восстановление контроля над всеми территориями Украины является вопросом времени. В то же время он подчеркнул, что попытка сделать это сейчас привела бы к миллионным потерям и Украина не имеет достаточно ресурсов для такого шага. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью для BBC News, передает УНН.

Подробности

Владимир Зеленский отметил, что немедленное возвращение территорий означало бы слишком высокую цену.

"В любом случае, мы этого добьемся. Это абсолютно понятно. Это лишь вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей – миллионы людей, потому что российская армия большая и мы понимаем цену таких шагов. Нам бы не хватило людей. Мы бы их потеряли. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего", - говорит президент

Также, по словам президента, сейчас Украина не имеет достаточного количества вооружения

"И у нас также нет достаточного количества оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодня этого нет, но возвращение к справедливым границам 1991 года - это несомненная победа справедливости", - подчеркнул Владимир Зеленский

Украина на юге освободила 300 квадратных километров - Зеленский20.02.26, 22:46 • 4940 просмотров

Напомним

 18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-США-РФ, названный интенсивным и предметным. Следующий этап – согласование решений для рассмотрения президентами, что должно быть реальным, а не формальным.  По словам Зеленского, территориальные вопросы пока остаются без прогресса. 

Алла Киосак

