Територіальні питання залишаються без прогресу – Зеленський про переговори
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність конструктиву щодо територій Донбасу на політичній підгрупі переговорів. Глава держави підкреслив складність цього питання та необхідність відкрито визнавати відсутність прогресу.
Менше конструктиву було щодо чутливих питань – Сходу України, Донбасу, територій. Тут поки що конструктиву не знайшли
Глава держави підкреслив, що це складна частина переговорів і факт відсутності прогресу наразі потрібно визнавати відкрито.
Нагадаємо
18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-рф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап – узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним.
