Територіальні питання залишаються без прогресу – Зеленський про переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність зрушень у питанні територій під час політичної підгрупи переговорів, передає УНН.

Менше конструктиву було щодо чутливих питань – Сходу України, Донбасу, територій. Тут поки що конструктиву не знайшли – заявив Зеленський журналістам.

Глава держави підкреслив, що це складна частина переговорів і факт відсутності прогресу наразі потрібно визнавати відкрито.

Нагадаємо

18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-рф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап – узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним.

