14:46 • 1336 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 4740 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 8808 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 11360 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 23123 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 11525 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18856 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49401 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82022 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51306 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Популярнi новини
Територіальні питання залишаються без прогресу – Зеленський про переговори

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність конструктиву щодо територій Донбасу на політичній підгрупі переговорів. Глава держави підкреслив складність цього питання та необхідність відкрито визнавати відсутність прогресу.

Територіальні питання залишаються без прогресу – Зеленський про переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність зрушень у питанні територій під час політичної підгрупи переговорів, передає УНН.

Менше конструктиву було щодо чутливих питань – Сходу України, Донбасу, територій. Тут поки що конструктиву не знайшли 

– заявив Зеленський журналістам.

Глава держави підкреслив, що це складна частина переговорів і факт відсутності прогресу наразі потрібно визнавати відкрито.

Нагадаємо

18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-рф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап – узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним.

Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський20.02.26, 16:46 • 1336 переглядiв

Андрій Тимощенков

