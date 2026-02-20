Территориальные вопросы остаются без прогресса – Зеленский о переговорах

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 1292 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 4698 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 8772 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11330 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 23059 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11508 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18840 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49384 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82013 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51298 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.8м/с
64%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 30284 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 32637 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 17653 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 27174 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 13987 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 5848 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 14114 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 23059 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 53941 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 89040 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Иран
Женева
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 3010 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 27322 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 32781 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 30431 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 26825 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Дипломатка

Территориальные вопросы остаются без прогресса – Зеленский о переговорах

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии конструктива по территориям Донбасса на политической подгруппе переговоров. Глава государства подчеркнул сложность этого вопроса и необходимость открыто признавать отсутствие прогресса.

Территориальные вопросы остаются без прогресса – Зеленский о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии сдвигов в вопросе территорий во время политической подгруппы переговоров, передает УНН.

Меньше конструктива было по чувствительным вопросам – Востока Украины, Донбасса, территорий. Здесь пока конструктива не нашли 

– заявил Зеленский журналистам.

Глава государства подчеркнул, что это сложная часть переговоров и факт отсутствия прогресса сейчас нужно признавать открыто.

Напомним

18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-США-РФ, названный интенсивным и предметным. Следующий этап – согласование решений для рассмотрения президентами, что должно быть реальным, а не формальным.

Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский20.02.26, 16:46 • 1300 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина