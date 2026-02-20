Территориальные вопросы остаются без прогресса – Зеленский о переговорах
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии конструктива по территориям Донбасса на политической подгруппе переговоров. Глава государства подчеркнул сложность этого вопроса и необходимость открыто признавать отсутствие прогресса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии сдвигов в вопросе территорий во время политической подгруппы переговоров, передает УНН.
Меньше конструктива было по чувствительным вопросам – Востока Украины, Донбасса, территорий. Здесь пока конструктива не нашли
Глава государства подчеркнул, что это сложная часть переговоров и факт отсутствия прогресса сейчас нужно признавать открыто.
Напомним
18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-США-РФ, названный интенсивным и предметным. Следующий этап – согласование решений для рассмотрения президентами, что должно быть реальным, а не формальным.
